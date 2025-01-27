高三女學生忙升學還得洗腎 血液透析兼顧課業與生活

新竹一名女學生因健檢驗出尿蛋白卻忽略症狀，也未控制飲食，直到高三產生尿毒症才就醫，面臨需洗腎的階段；新竹國泰綜合醫院內科暨腎臟科主任林鈺琳說，這是三年前的個案，該女學生起初以腎臟血液透析方式處理，但高三面臨升學考試須頻繁赴院洗腎擔心影響課業，改以「微創經皮植管」以腹膜透析方式在家進行療程，成功兼顧課業與生活，一年後媽媽捐腎給孩子，之後恢復情況相當良好。

林鈺琳說明，許多慢性病都會導致慢性腎臟病，若慢性腎臟病末期無可避免須選擇洗腎。洗腎主要分為血液透析（HD）與腹膜透析（PD），血液透析是將血液引流到體外機器，透過機器快速移除血中毒素，每周需到醫院進行二至三天，常影響生活作息；腹膜透析則可透過腹部導管輸進乾淨的透析液，並將舊的透析液排出，可在家自行操作，每月回診即可。

林鈺琳指出，兩種洗腎方式都採健保給付，對毒素的清除率一年後成效都差不多，存活率上無顯著差異。腹膜透析的優點是方便性，例如年輕人需要長時間工作，或是春節期間不想頻繁往返醫院，就可選擇此療程，操作前會由護理師教會腎友如何自己操作，如果在家中遇到狀況，醫院也會24小時提供即時專線，隨時排除問題。

腹膜透析如何進行？林鈺琳表示，醫師會在病患腹部開刀植入導管，將透析液經由導管注入腹部，利用血液與透析液濃度差的原理，以腹膜上豐富的微血管進行分子交換，過濾、排除體內多餘的水分和廢物。之後再透過機器將「髒的透析液」引流出肚子，換上新一袋透析液至腹腔，不斷循環以清除體內的毒素和水分。

林鈺琳說，腹膜透析可透過腎友或家屬操作，過程簡單，醫護人員會反覆教導腎友熟悉操作流程，並在回診時持續進行衛教。此外，現已有全自動腹膜透析機器，能在睡眠時間進行，白天更不需頻繁更換藥水，這將有效改善生活品質。選擇機器透析的腎友，醫院會提供機器並送至家中。

不過，在國內腹膜透析普及性有待提升，全台超過90%的腎友都還是選擇血液透析。另外，腹膜透析仍有風險，要注意操作及清潔，不能因為熟悉流程就輕忽，否則易引發腹膜炎，導致腹痛發燒須住院治療，嚴重者甚至需要拔除腹膜透析導管。隨著腹膜透析使用時間愈長，出現腹膜硬化症的機會也就愈高，當腎友持續出現腸胃道症狀及營養吸收不良時，就要有所警覺，一旦出現腹膜硬化症就需採藥物治療，並終止腹膜透析改採回血液透析洗腎。

林鈺琳建議，兩種洗腎方式造成的生活型態截然不同，民眾在醫師評估後若兩者皆可行，選擇能配合自己生活的透析為主，他強調是讓「洗腎配合生活，而非生活配合洗腎」。