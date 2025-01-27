寒流發威11縣市低溫下探10度 多縣市驚現「10級強風」

今年入冬首波寒流來襲，各地氣溫驟降，中央氣象署今凌晨4時26分，針對11縣市發布低溫特報，其中新北市、桃園市等5縣市出現10度以下低溫，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨，另外，多數縣市也出現「9至10級」強風，刮得房屋隆隆作響，分不清是地震還是強風來襲。

昨天下午寒流南下，許多人已感受到寒流威力，天氣轉為濕冷，並持續影響到周三大年初一清晨，最冷時刻落在今晚至明天清晨，中部以北、東半部低溫僅7至8度，今清晨北部、宜蘭1500公尺以上高山，以及其他3000公尺以上高山，都有降雪機率。氣象署預報員林定宜說，今天小年夜，北部、東半部及中南部山區開始有局部短暫陣雨；清晨寒冷又多雲偶雨，白天起水氣減少，下半天轉為乾冷。

氣象署今凌晨4時26分，針對11縣市發布低溫特報，其中新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市亮起橙色燈號；基隆市、台北市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣亮起黃色燈號。

氣象署表示，今天至初一（29日）清晨受到寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生。今天新北至台中局部地區，有持續10度左右或以下氣溫發生機率，需注意防範。

此外，受到東北季風影響，今天清晨至上午，基隆北海岸、台北市山區也發布大雨特報，民眾需注意瞬間大雨、山區慎防坍方及落石。

從昨晚起，氣溫急速下降並刮起強風，強風吹得民宅隆隆作響，打開門窗可明顯聽見陣風大吹的聲音。氣象署針對基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣發布強風特報。

氣象署指出，東北風明顯偏強，今天清晨至明（28日）天上午，台南以北、宜蘭、花蓮沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，苗栗至台南地區、高雄、台東沿海空曠地區及金門、馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。