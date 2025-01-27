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高公局預估 國道尖峰 初二南下、初四北上最塞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

春節國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供
春節國道交通疏導措施。圖／高速公路局提供
今天是小年夜，也是春節連續假期第三天，交通部高公局科長張耿宗表示，往年愈接近除夕、國道使用量就愈低，預估今天國道交通量為一○二百萬車公里，但初一開始車流量逐漸增加，初二南下、初四北上車潮將達高峰，預估國道交通量可達一三○百萬車公里。

張耿宗指出，昨天下午國一南向湖口至新竹，以及國三南向中和至樹林有壅塞現象，其餘路段行車狀況正常。今天預估國道交通量為一○二百萬車公里，南向交通量可達五十八百萬車公里，為平日年平均的一點二倍；今天國道也啟用單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、○至五時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

今天重點壅塞路段為國一南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國三南向土城－關西、快官－霧峰；國五南向南港系統－頭城；國四西向潭子系統－豐勢；國六西向舊正－霧峰系統；國十東向鼎金系統－燕巢系統、西向仁武至左營端等九路段，建議南下用路人下午出發。

張耿宗表示，往年愈近除夕、國道使用量愈低，但初一車流量會逐漸增加，初二南下、初四北上車潮將達高峰，預估可達一三○百萬車公里。

省道部分，公路局表示，除台七十四線大里至霧峰、台六十五線土城銜接國三路段有短暫壅塞情況，其餘路段皆順暢。公路局春節連假期間，結合十二家業者提供共九十條中長程優惠路線，擴大加碼給予六折優惠，目前西部國道客運有近七成空位、東部尚有八成五空位。

因應返鄉人潮，高鐵開行一八九班次、載運量廿三點九萬人次；台鐵開行九五六列次、載運量七十二點九萬人次。

國道客運 新竹 春節交通 除夕

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