「如搖滾區」 台南安置百餘人

南部接連發生有感地震，台南東山區、嘉縣水上鄉都傳圍牆倒塌，台南山區居民連日嚇得晚上睡不著覺，民宅受損持續增加，台南市楠西區收容中心已收容一○二人，市府除預防性擴充收容量能，明天除夕也會準備圍爐宴，讓居民感受溫暖。

廿五日晚間七點四十九分東山區發生規模五．七地震，東山區東原國中的紅磚圍牆倒塌、部分民宅傳出受損，而山區道路部分路段出現落石；嘉義縣水上鄉下寮村有房屋三樓的女兒牆倒塌，掉落至下方雨遮鐵皮壓損汽機車，有民眾受困屋內，由縣消防局協助脫困。

○一二一大埔地震受災嚴重的台南楠西區、玉井區依然餘震不斷，許多居民嚇得晚上睡不著覺，白天幾乎都待在戶外，直呼「彷彿是在搖滾區」，且不少民宅受餘震影響，房屋牆壁龜裂、錯位益發嚴重，紛紛轉往收容中心暫待，目前位在綠柏園觀光工廠的收容中心已收容一○二人，市府預計擴充至一五○至一八○人。

各界愛心物資不斷湧入，九年前台南維冠大樓倒塌受困六十一小時獲救的「思樂冰妹妹」林素琴，因家中經營工程行，想起以前受到很多人幫忙，想幫助受災戶回饋，與母親帶著工班挺進災區，協助災民重建家園，

不過有民眾網路貼文說，有看似外來客的車輛到物資發放地「掃貨」，在災區趁火打劫相當過分；楠西北極殿吳姓廟方人員說，拿取廟埕的物資不用登記，大家都是熟面孔鄉親，但前天確實看見生面孔、還把車牌擋住，拿了兩大袋就跑，因物資都是愛心人士提供，希望大家將心比心。

此外，許多民宅震出問題，電路受損、水塔壞掉及水管破裂、抽水機壞掉或連接抽水機水管漏水，余姓水電師傅說「這幾天接電話接到手軟」，最多的是頂樓鐵製水塔被震壞。