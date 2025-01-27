小年夜防低溫 高山可能降雪

今年入冬首波寒流來襲，各地氣溫驟降，天氣轉為濕冷，並持續影響到周三大年初一清晨，最冷時刻落在今晚至明天清晨，中部以北、東半部低溫僅七至八度，今清晨北部、宜蘭一五○○公尺以上高山，以及其他三千公尺以上高山，都有降雪機率。

昨天下午寒流南下，許多人已感受到寒流威力。中央氣象署預報員林定宜說，今天小年夜，北部、東半部及中南部山區開始有局部短暫陣雨；清晨寒冷又多雲偶雨，白天起水氣減少，下半天轉為乾冷，除花東有不定時局部短暫雨，北部、東半部及中南部山區雨勢減少且逐步轉為多雲天氣。

這波寒流會持續到初一，中部以北低溫十度以下，其他地區十一至十三度，最冷落在「今晚至明天清晨」，中部以北、東半部低溫僅七、八度，其他地區十一、十二度，沿海空曠地區氣溫會再下降。

林定宜表示，今清晨北部、宜蘭一五○○公尺以上高山及其他三千公尺以上高山有降雪機率。

初一白天逐漸回溫，但除夕至初二因輻射冷卻效應，日夜溫差大；下一波轉濕冷的時間為大年初三，鋒面接近通過且東北季風增強，水氣增多，北部、東半部及東南部山區偶有降雨，持續到初四，中南部平地也有零星飄雨；初五持續受東北季風影響，北部、東半部仍有機會下雨，天氣偏涼，其他地區亦涼，中南部則轉為多雲到晴天氣。