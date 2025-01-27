台南震不停 氣象署：嘉義大埔餘震

一月廿一日嘉義大埔發生規模六點四地震後，台南頻發生規模五以上餘震，包含廿五日兩起及昨早台南楠西規模五點七的地震，氣象署地震測報中心指出，除昨晨屏東地震為獨立事件，其餘都是嘉義大埔的餘震。專家認為，廿五日發生在台南東山的地震與「崙後斷層」較相關，地殼應變在該斷層一帶快速累積，具有相當高的大地震潛勢。

地震測報中心科長甘志文說，台南楠西昨早七時卅八分發生規模五點七地震，為一月廿一日嘉義大埔地震的餘震，○一二一嘉義大埔規模六點四主震後，主震加餘震已累積一一○起，未來一周不排除還會發生規模五以上地震。

甘志文說，造成地震主因為菲律賓海板塊及歐亞板塊交界往北在花蓮外海碰撞，以及歐亞板塊及菲律賓海板塊在台灣南部隱沒，造成全台都有地震發生；本起地震發生八秒後，氣象署就針對彰化、雲林、嘉縣、屏東、嘉市、高雄、台南等發布國家級警報。

不過，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋有不同看法，他統計廿五日十五個顯著有感地震，有九起集中發生在台南東山，鄰近的斷層為崙後斷層，其餘六起地震則與嘉義大埔同一序列，均在口宵里斷層上。他表示，崙後斷層地震活動並不顯著，卻具有極高應變率，此結果顯示斷層正處於無震滑移，同時暗示地殼應變在斷層一帶快速累積，具相當高的大地震潛勢。

地震測報中心表示，近期地震發生原因均為歐亞板塊及菲律賓海板塊在台灣南部隱沒，加上兩個海板塊擠壓往南移動，才造成南部頻發生地震，目前了解廿五日發生在台南東山的地震為嘉義大埔主震的餘震，是否與崙後斷層有關需進一步分析。

另外，昨凌晨○時七分發生台南楠西規模四點七地震後，三分鐘內再發生屏東三地門規模五點七地震，地震中心技正林昭儀表示，雖然看似「一路向南震」，但三地門地震為獨立事件，是否與鄰近潮州斷層相關還需分析。

中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛分析，地震位置逐漸向西偏移，「未來不排除有更大地震」。她說，東山地震震央位置非常敏感，南邊是口宵里斷層、北邊是觸口斷層，西邊則是目前被認為潛勢很高的六甲斷層及木屐寮斷層，目前還無法判定哪個斷層與此次地震有直接關聯性，但以這地區一直發生密集地震，應更加提高警備狀態，地震朝西邊移動較擔心未來影響鄰近水庫。