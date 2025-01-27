地震不斷 建物補強與時間賽跑

0121規模6.4地震，台南山區是重災區，通報建物受損逾3千件，災民亟需援助度過農曆新年，然而紅、黃單鑑定被質疑缺乏一致標準，連帶影響相關慰問補助資格；眼前氣象局示警嘉南地區地震趨於活躍，市府須正視，建物補強正在和時間賽跑。

此次震央位處嘉縣大埔鄉，鄰近的楠西區、玉井區許多平房的屋頂塌陷、梁柱扭曲露出鋼筋、牆面破裂、地面龜裂等，即便沒有倒塌疑慮仍可居住，屋內都凌亂不堪，牆壁或多或少裂痕，慘不忍睹的家園讓居民難受。

南市通報受損房屋3千多件，市府已加緊腳步與土木、結構技師公會及建築師公會人員評估，不過多名立委、議員卻接獲陳情指鑑定缺乏一致性標準，有連棟房屋一邊貼紅單、一邊貼黃單，也有居民說屋內牆面崩塌，明明受損嚴重一片狼藉，卻因主結構沒損壞而無貼單，進而影響後續補助。

根據南市府公布認定標準，紅單為建物主要結構包括梁、柱、板、牆損害，有安全顧慮或基礎已不穩固；黃單則是建築物內部有非主要構造，例如隔間、天花板等有掉落傾倒傷人疑慮，以及鄰近建物有傾倒疑慮可能受波及。不過認定上，如果採取標準從嚴或從寬不一致，將存在解釋空間，抑或未詳盡審視，鑑定結果如何取信民眾？

市府發現此次災情嚴重的台南山區，建築物多為年代已久平房，屬加強磚造或磚造房屋，頂樓屋突層也多為磚構造，地震時容易裂損、甚至塌陷，而楠西區江家古厝建築群，就不少屋瓦震落；山區經歷此次震央「第一排」，凸顯耐震力迫切須提升。

21日地震後餘震不斷，震央更幾乎都移往楠西區、規模4到5不等，氣象局或地震學者都不排除嘉南地區還有地震發生的機會，賴清德總統前天視察，對災損房屋喊話「市府會妥善處理」，市府應盡速完成紅黃單認定，給予合理補助配套，並管制、督促進行，一旦拖延，死傷風險只會持續上升。