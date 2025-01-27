「林酒店」用餐後腹痛 食藥署研判細菌釀禍

台中市「林酒店」疑爆發集體食物中毒事件，累積通報14人，因受害者用餐後隨即出現腹痛等症狀，食藥署初步研判，可能為「仙人掌桿菌」或「金黃色葡萄球菌」釀禍，這兩種毒素耐高溫，食物被汙染後，高溫加熱也無法殺死細菌毒素。

衛福部食藥署代理署長林金富表示，1月25日接獲台中市食品藥物安全處通報，「林酒店」24日晚間承攬尾牙活動，發生疑似食品中毒事件。現已抽驗食餘檢體，包括旗魚魚卵、起司蛋糕，環境檢體則包括處理魚卵、白斬雞所用的刀具、砧板，及做蛋糕的餐具等物，正進行微生物細菌培養，最快5天後就可得知報告。

這次食安事件受害者用餐後立即出現症狀，林金富分析快速發作的兩大原因，一為前一餐食物可能已經感染諾羅病毒，另一為毒素所致，初步研判為「仙人掌桿菌」或「金黃色葡萄球菌」釀禍，因為這兩種毒素耐高溫，經過高溫處理也無法破壞其毒素。不過，本案仍然在調查中，必須以最終結果為準。

「林酒店」不符合食品良好衛生規範（GHP）準則，台中市食安處要求1月28日前改善完畢，並於29日後複查。林金富表示，將持續與台中市食安處密切聯繫，釐清事件的原因，並確保食品安全；業者屆期不改正，將處新台幣6萬元至2億元罰鍰。