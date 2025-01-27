長年菜、鯧魚價揚 市場買氣不減

今天小年夜，北市春節前物價與去年同期比較，過年必吃的芥菜（長年菜）、鯧魚、蘿蔔及柑橘，因供量較去年同期少，價格分別上漲31.99%、20.82%、18.05%及1.85%；至於糖果、年糕，因業者反映進貨成本提高，價格也上漲5.66%、2.47%。

部分年節物價漲，但不減民眾買氣。老字號東門市場昨擠滿採買年貨人潮，知名熟食攤民眾搶買滷好的花枝、豬肚、滷牛肉等；港式點心生意更是好到強強滾；知名水餃攤好多種口味甚至已賣完。自治會長潘愛玉說，儘管今年部分物價漲，不過買氣更旺，許多民眾都說，畢竟過年就一次，吃得開心就好。

士東市場自治會會長何慶豐表示，前幾天市場就湧入採買人潮，今年的確有些食材有漲，例如雞隻因供應量較少，前一陣子已上漲約1成5；還有過年大家必買的佛跳牆，使用食材多，光是筍子等都漲，成本漲約2成，但一盅價格不敢漲太多，只能自己吸收。

北市主計處分別在春節假期前30天、15天及3天前訪查物價，即去年12月25日、今年1月15日及22日3天，針對雞肉、豬肉、鯧魚、蘿蔔、芥菜（長年菜）、柑橘、年糕類（年糕及發糕）、糖果、乾果（瓜子、花生、開心果），以及裝飾品類（春聯及吊飾）等具代表性商品零售價格進行訪查。

調查顯示，春節連假前3天與前30天相較，鯧魚、柑橘及豬肉因年節需求增加，價格分別上漲23.65%、6.74%及0.70%；糖果及年糕類，因部分業者反映進貨成本增加，價格上漲1.92%及0.78%；蘿蔔及芥菜則因供量平穩，價格分別下跌25.81%及19.88%；雞肉及乾果則因部分賣場降價促銷，分別下跌0.67%及0.34%。

但若就假期前3天與去年同期比較，芥菜、鯧魚、蘿蔔及柑橘因供量較上年同期減少，價格分別上漲31.99%、20.82%、18.05%及1.85%；裝飾品類、糖果、年糕類、乾果因進貨成本提高，分別上漲17.31%、5.66%、2.47%、0.91%；雞肉及豬肉因飼養成本增加，價格上漲5.34%及1.23%。