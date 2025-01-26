上吐下瀉患者較上月增加5成 北醫開春節傳染病特別門診

春節假期開始，民眾已陸續返鄉或出遊，這段時間各種聚會應接不暇，吃壞肚子的機率也大增。根據台北醫學大學附設醫院統計，相較於上個月，今年1月以來因腹瀉、嘔吐而至急診就醫的病人增加約3至5成，主因以諾羅或輪狀病毒為主。

北醫附醫院長施俊明表示，流感、呼吸道感染及腸胃炎都是年節常見的疾病，尤其是持續腹痛腹瀉的病毒性腸胃炎。他特別提醒，多注意天氣變化，出入人潮較多的地點應配戴口罩，聚餐圍爐也盡可能避開生蠔、生魚片等未煮熟的海鮮。

北醫附醫急診醫學科專任主治醫師陳紹鈞指出，1月以來，至北醫急診就醫的民眾中，主要為年輕人及中壯年族群，檢查原因多是腸胃型病毒。冬季常見的諾羅病毒，影響對象涵蓋各年齡層，除了傳染性強，惡心嘔吐症狀令人難受；而輪狀病毒主要好發於嬰幼兒，可能引發嚴重的水便腹瀉及脫水風險。

陳紹鈞提醒，若因嘔吐無法進食，或出現咖啡色、血色嘔吐物合併嚴重腹痛、高燒不退、血便或黏液便等症狀，應儘速就醫，交由專業醫師來判斷病情。若症狀較輕微，可先嘗試補充水分及電解質，並注意飲食清淡，避免太油、辛辣、種口味等刺激性食物。

北醫附醫小兒科部主任張璽表示，學校開始放寒假，許多家長卻疲於帶孩子看醫生，因為流感、黴漿菌性肺炎、A型鏈球菌、腸病毒疫情未歇，門診仍有就醫個案。他認為，是預防新冠肺炎的「免疫負債」反撲，多種病毒肆虐，呼籲大家要去施打疫苗，日常仍要落實戴口罩、勤洗手。

出入醫療院所是華人過年禁忌，北醫附醫成人感染科莊涵琄主任提醒，民眾應多加留意傳染疾病，並注意均衡飲食控制好慢性疾病，如果真的生病了，千萬不要隱忍。北醫附醫今年從初一到初三（1/29至1/31）開立傳染病特別門診，有呼吸道症狀或上吐下瀉、發燒等傳染病症狀的民眾可多加利用。

目前醫院針對65歲以上病人，以及糖尿病、癌症、慢性腎病、自體免疫疾病或心血管疾病等高風險族群，不需流感快篩，醫師可依據疑似症狀開立公費抗病毒藥物。另外，新冠肺炎重症風險仍較流感高，若出現喉嚨痛，流鼻水或咳嗽等症狀，上述高風險族群建議可及早快篩，陽性者多加利用春節傳染病門診，開立抗病毒藥物治療，降低重症風險。