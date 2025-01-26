「衝突與認同」交流展年後開幕 台義藝術家展開跨文化的對話

由台灣與義大利藝術家合作的「衝突與認同」國際藝術交流展，將於2月9日在在台北市中山堂開幕，邀請兩位台灣藝術家汪曉青、羅惠瑜與兩位義大利藝術家Frank Dituri、Mauro Manetti共同展出，展覽聚焦於「跨越文化與性別」的對話，兩位身兼母職的台灣藝術家，探討「在華人文化對女性制式期待的台灣，女性如何在父權與性別平等的拉扯中，探索並建構更具表達能力的母職生活？」而在深受天主教傳統浸潤的兩位義大利男性，則呈現「當代藝術多元發展的挑戰下，重新定位自我？」

汪曉青是英國布萊敦大學藝術博士，近年來以「母親如同創作者」作品活躍於國際藝壇，受邀參加各國的國際攝影節，其作品多次刊載於國際重要媒體。羅惠瑜是紐約長島大學視覺藝術研究所碩士，除了在任教於東華大學，同時也是一對雙胞胎的媽媽，在母職與創作之間不斷尋求平衡。兩人以身為母親與藝術家的身份與生活經歷為基礎，在追求個人自主性或自我實現的過程中，試圖呈現有別於傳統的母親形象。汪曉青顛覆了母親只能犧牲自我的刻板印象，將母職重新詮釋為一種宏偉的創作，透過12張影像記錄她與兒子二十年間關係的變化。羅惠瑜則以「母親的自我凝視」，揭露母職中無法迴避的矛盾與焦慮。儘管她對孩子們充滿關愛，但影像中的母親仍流露出一種疏離與孤立，並渴望擁有屬於自己的自由與空間。

與台灣藝術家專注於記錄日常生活的視角不同，Frank Dituri為義大利籍美國藝術家，曾任教於紐約長島大學多年，也曾擔任紐約古根漢美術館的藝術教育老師，其作品被多家國際重要美術館收藏。Mauro Manetti則曾長期擔任佛羅倫斯LABA藝術學院（Libera Accademia di Belle Arti in Florence, Italy）校長，退休後於Empoli市創辦F.A.S.E.藝廊，致力於舉辦多元的藝術展演活動。兩位義大利藝術家選擇避開日常與平凡，追求更具詩意的表達，探索藝術的超越性——這是他們認為當代藝術中普遍缺乏的元素。兩位男性藝術家的作品聚焦於物質的精神層面：Dituri以詩意的空間影像，營造出引人進入超自然存在感的氛圍；而Mauro的美學深受歷史影響，他以多媒材創作重新詮釋宗教圖像，例如中世紀雕塑的碎片與早期基督教馬賽克圖案，表達藝術的時間性與精神性。

歷史與文化既是滋養的來源，也是沉重的包袱。在文化傳承與歲月歷練之下，四位藝術家展現出截然不同的自我認同旅程。無論是挑戰傳統形象的束縛，還是面對當代藝術多元發展的挑戰，兩位創作超過五十年的男性義大利藝術家與剛邁入五十歲的台灣女性藝術家，在數十年的自我凝視與藝術實踐中，透過作品與人生經歷，開啟了一場跨文化的對話。