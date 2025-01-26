國人使用住院整合照護不多 專家指「陪病文化」是關鍵

衛福部三年來推動「住院整合照護試辦計畫」，參與醫院及病床數逐年增加，民眾使用率從14%增至40%，但使用情形仍不普遍。成功大學護理學系特聘教授、台灣護理學會副理事長陳靜敏說，此為受家人住院需自己照顧的傳統觀念影響，另在計畫經費、護佐人力也應更為充足。

衛福部最新統計，住院整合照護試辦計畫參與醫院家數自民國111年40家增至去年111家，病床數也從2847床，逐年上升至5376床，民眾目前使用率為4成。成功大學護理學系特聘教授、台灣護理學會副理事長陳靜敏說，住院整合照護在國外推行許久，台灣一直無法順利推動，主因是「陪病文化」，民眾覺得家人生病，一定要親自照顧，但國外為訓練護佐進行生活照顧。

「有些長輩認為，子女沒來醫院照顧，就是不孝。」陳靜敏說，但在新冠肺炎疫情期間，醫院嚴格管制下，民眾沒辦法陪病，才覺得住院整合照護是好的。尤其是台灣面臨家庭結構改變，可以到醫院照顧的家人愈來愈少，甚至很多時候則為照顧而離職。

陳靜敏指出，當住院的家人看到同病房的其他患者，透過住院整合照護，感受到被照顧的專業度有所落差，家人與其綁在病榻陪病，不如有心地去探病。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜也說，民眾使用率不高，另一部分原因可能是醫院請不到護佐，目前護佐主要來源，包含醫院自聘、外包及和仲介合作。找不到護佐原因是社區照服員需求大，部分照服員傾向到社區工作，因時間彈性較大，不像醫院會被綁住，加上被照顧者複雜度也低，照服員執行的內容多為生活照顧，如陪伴就醫、身體清潔等。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，住院病人仍以家人自己照顧的比例最高，占整體照顧60%，但其中高達75%須請假照顧，每年約有12至15萬人選擇離職照顧家人，在家人照顧型態上，約12%至15%為老老照顧；採與照服員一對一照顧占比約20%。

蔡淑鳳指出，家屬未多使用住院整合照護試辦計畫，原因可能是目前照顧對象的病情並非重症或複雜疾病，而護佐提供的照護是病人「必要」的照顧，不是「想要」的照護；家屬若沒有參與該計畫，只靠一個人照顧，以平均住院天數9.5天，照顧者恐無法負荷24小時照顧，成為下一名的被照顧者。

護佐人力方面，蔡淑鳳說，歡迎本國籍看護人員、尚未取得護理師證照的人員，或已取得護理師證照，正在就讀二技者，以及在台灣已待滿6年的外籍看護工等踴躍加入；該計畫明年擴大辦理，預計病床涵蓋率從現在6%增至50%，後年至70%，讓民眾在照顧家人時，達到探病不陪病。