快訊

竹東槍擊案5嫌犯案後速搭機…桃園機場逮到1嫌！他回台投案偵訊中

0126南台灣地震無塵室人員疏散 台積電最新回應來了

人潮滿滿…六合夜市真的「復活」了嗎？ 高雄市經發局給答案

國人使用住院整合照護不多 專家指「陪病文化」是關鍵

聯合報／ 記者賴昀岫沈能元／台北即時報導
成功大學護理學系特聘教授、台灣護理學會副理事長陳靜敏說，住院整合照護在台灣一直無法順利推動，主因是「陪病文化」，民眾覺得家人生病，一定要親自照顧，但國外卻為訓練護佐進行生活照顧。本報資料照片
成功大學護理學系特聘教授、台灣護理學會副理事長陳靜敏說，住院整合照護在台灣一直無法順利推動，主因是「陪病文化」，民眾覺得家人生病，一定要親自照顧，但國外卻為訓練護佐進行生活照顧。本報資料照片

衛福部三年來推動「住院整合照護試辦計畫」，參與醫院及病床數逐年增加，民眾使用率從14%增至40%，但使用情形仍不普遍。成功大學護理學系特聘教授、台灣護理學會副理事長陳靜敏說，此為受家人住院需自己照顧的傳統觀念影響，另在計畫經費、護佐人力也應更為充足。

衛福部最新統計，住院整合照護試辦計畫參與醫院家數自民國111年40家增至去年111家，病床數也從2847床，逐年上升至5376床，民眾目前使用率為4成。成功大學護理學系特聘教授、台灣護理學會副理事長陳靜敏說，住院整合照護在國外推行許久，台灣一直無法順利推動，主因是「陪病文化」，民眾覺得家人生病，一定要親自照顧，但國外為訓練護佐進行生活照顧。

「有些長輩認為，子女沒來醫院照顧，就是不孝。」陳靜敏說，但在新冠肺炎疫情期間，醫院嚴格管制下，民眾沒辦法陪病，才覺得住院整合照護是好的。尤其是台灣面臨家庭結構改變，可以到醫院照顧的家人愈來愈少，甚至很多時候則為照顧而離職。

陳靜敏指出，當住院的家人看到同病房的其他患者，透過住院整合照護，感受到被照顧的專業度有所落差，家人與其綁在病榻陪病，不如有心地去探病。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜也說，民眾使用率不高，另一部分原因可能是醫院請不到護佐，目前護佐主要來源，包含醫院自聘、外包及和仲介合作。找不到護佐原因是社區照服員需求大，部分照服員傾向到社區工作，因時間彈性較大，不像醫院會被綁住，加上被照顧者複雜度也低，照服員執行的內容多為生活照顧，如陪伴就醫、身體清潔等。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，住院病人仍以家人自己照顧的比例最高，占整體照顧60%，但其中高達75%須請假照顧，每年約有12至15萬人選擇離職照顧家人，在家人照顧型態上，約12%至15%為老老照顧；採與照服員一對一照顧占比約20%。

蔡淑鳳指出，家屬未多使用住院整合照護試辦計畫，原因可能是目前照顧對象的病情並非重症或複雜疾病，而護佐提供的照護是病人「必要」的照顧，不是「想要」的照護；家屬若沒有參與該計畫，只靠一個人照顧，以平均住院天數9.5天，照顧者恐無法負荷24小時照顧，成為下一名的被照顧者。

護佐人力方面，蔡淑鳳說，歡迎本國籍看護人員、尚未取得護理師證照的人員，或已取得護理師證照，正在就讀二技者，以及在台灣已待滿6年的外籍看護工等踴躍加入；該計畫明年擴大辦理，預計病床涵蓋率從現在6%增至50%，後年至70%，讓民眾在照顧家人時，達到探病不陪病。

家人 照服員

延伸閱讀

長照外配3／台年輕人沒意願 新住民想當照服員卻遇難題

護理之家火警4年6起 衛福部：起火點最常在「這位置」

影／台南深夜凌晨強震 護理師一舉動暖哭網友

2男酒後KTV鬧事警噴辣椒水 急診室再恐嚇護理師遭判刑

相關新聞

首波寒流到！全台氣溫驟降先濕後乾 最凍時刻曝「低溫剩7度」

今年首波寒流今晚南下，各地氣溫驟降，天氣轉為濕冷，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚至初一清晨受到寒流南下及其影響，最冷時...

首波寒流報到！11縣市低溫特報 雙北等9地低溫恐跌破10度

入冬第一波寒流今天中午過後南下，且越晚越冷，中央氣象署今下午4時39分，針對11縣市發布低溫特報，影響時間持續到明天晚上...

花蓮403地震新加坡夫妻失蹤 老公遺骸找到了

花蓮去年403大地震造成18人死亡、2人失蹤，澳大利亞籍新加坡遊客夫妻受困砂卡礑步道內失聯，家屬透過花蓮地檢署向法院聲請...

不斷更新／春節連假第2日！3追撞事故釀車流回堵 午後南下壅塞路段曝光

今天是春節連續假期第2日（小年夜前一日），交通部高公局表示，昨（25日）全日交通量為108.1百萬車公里，為年平均平日（...

住院整合照顧如「天旱及時雨」 病患家屬：這點比看護好

「在我最孤獨無望時，小幫手（護佐）有如天旱時的及時雨，幫助了我們，我十分感恩」。68歲的高女士說，她先生去年5月到台大醫...

小年夜估9壅塞路段！ 建議南向用路人下午時段出發

明天是小年夜，高公局預估南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，預判國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。