獨立照顧者年節最煎熬 張曼娟曝10年心境：別為難自己、要以自己為榮
台灣今年進入超高齡社會，照顧者的心聲需獲得重視。知名作家張曼娟今天以近10年「獨力照顧者」身份，向許多正遭遇同樣處境的民眾鼓勵，千萬不要為難自己，「只要我們心裡清楚知道，自己做了多少的付出，並且以自己為榮，那就好了。」
張曼娟在臉書分享，近10年來一肩扛起照顧年事已高父母親的責任，深有體會的是，照顧者真的不是一般人，尤其是獨力照顧者，「在很多很困難的時刻，我常常問自己一句話『為什麼是我』？可是我後來發現，這其實就是一切苦惱的來源，當你成為一個獨立照顧者的時候，最難的就是過年過節。」
張曼娟說，當平常很少出現的親人們回家過年，長輩們特別開心，把平日裡的怨念、難搞，都換成了熱情又和藹可親，看在照顧者眼裡，真是冷暖自知。當平常不出現的親人，為了表示「關心」，也會對照顧者多方挑剔，潛意識裡想讓照顧者知道「雖然我都沒做，其實你做得也不好」。
張曼娟感慨，照顧者難為，但請千萬不要為難自己，因為過完年，這些人都會消失，「很多事情不用爭一個是非黑白，只要我們心裡清楚知道，自己做了多少的付出，並且以自己為榮，那就好了。祝福所有的照顧者，我們已經度過了一年，繼續向前，加油。」
台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀建議，可在逢年過節時設計4大互動或陪伴計畫，讓久違的親戚回家時參與照顧事宜，減輕主要照護者的負擔，形成良性循環。
1.建立親切的接觸情境：安排親戚與患者進行簡單的社交互動，如回憶過去的共同經歷、觀看老照片或談論熟悉的話題，能激發患者的情感記憶，讓雙方互動自然。
2.設計輕鬆的活動：建議親戚陪患者進行適合其能力的活動，如散步、唱歌或簡單的手工藝，不僅能拉近彼此距離，也能減少照顧壓力。
3.簡化照護需求：向親戚清楚說明患者的日常習慣和簡單的應對技巧，如如何安撫患者情緒、協助進食或陪伴時注意事項，讓照顧工作更容易上手。
4.設定短期目標：初次嘗試時，將親戚的照顧時間控制在幾小時內，以便讓主要照護者安心休息或處理個人事務，隨著親戚的熟悉程度增加，可逐步延長陪伴時間。
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