人氣麵店驚見報紙「泡湯」！客人嘆加強員工教育 店家道歉檢討出餐流程

新北市金山區一家人氣麵店，遭消費者點名吃湯麵時，竟然有一坨報紙泡在碗中，事後接受店家道歉，但要求加強員工教育，改善食安問題，不希望這麼好吃的店消失。黃姓業者今天表示，洗菜、煮麵都沒發現，最後端上桌，確實有疏失，深感抱歉，並會檢討出餐流程，避免再發生。

臉書爆料公社公開版有網友貼文，指他每次到金山，必吃美食是一家店的海鮮烏龍麵。這次全家6人上門，每人各點海鮮系列的麵，以前品質控制滿好的，但這次有點嚇到，因為家人吃一吃，湯碗裡竟然「有一大張報紙」。

網友說，像店家反映時，工讀生直接說要重煮一碗。「我的天啊」，吃一吃看到報紙煮的滾瓜爛熟，心想可能吃了不知多少油墨，再煮新的也不敢吃了。後來正職人員過來，先遞上冷泡茶，看完後自認是他們的問題就道歉，表示可能是洗菜或烹調時沒有弄好，願意退費或重新煮一碗。

網友回應，油墨都煮出來了，真的不敢再吃，並說看到店家先跟客人道歉，還有願意改善疏失，表示不用退費，但因為是食安問題，這麼有名的店家，要注意食安，希望員工要再教育，因為不希望這麼好吃的店消失。正職店員後來仍堅持退那一碗的費用，家人因為身體沒有感到不適，就直接離開了。

黃姓店長今天說，過年期間店裡人力沒有辦法負荷這麼大量的蔬菜需求，所以委託菜商處理。這些菜從南部運上來時會用報紙包裝，洗菜時可能沒有注意到有碎報紙藏在裡面。每碗麵都是一碗一碗現煮，起鍋擺盤時也有疏失，沒有檢查發現，對客人深感抱歉。

黃姓店長表示，很重視食安要求，發生這件事後，會深刻檢討作業流程，有什麼還需要改進的地方。當下第一線處理的工讀生，訓練沒有到那麼完整，也會再教育。