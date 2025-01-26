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春節人潮湧！清境綿羊秀單日破5000人 福壽山賓館還有空房

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
清境農場的「綿羊秀」，26日一天共有5008位民眾購票入場。圖／清境農場提供
清境農場的「綿羊秀」，26日一天共有5008位民眾購票入場。圖／清境農場提供

春節連假開始，退輔會所屬的三大高山農場，目前正逢梅花盛開，已經開始湧入人潮。清境農場統計，今天購票進入農場草原區，觀賞綿羊與馬術表演的遊客，達到5008人，比平日周末的3000餘人大幅成長，其中相當比例是來自東南亞的觀光客。

春節假期住宿方面，武陵國民賓館與清境國民賓館，基本都已經處於客滿狀態。海拔最高的福壽山農場，國民賓館去年剛完成整修，總房數109間，目前近日大約每天仍有20間空房。

福壽山農場場長陳相寶說，目前場區內梅花正處盛開，遊客放眼往北望去，也可見到雪山山脈各峰頂的積雪。不過由於冷氣團南下，預計最低溫將到攝氏零下八度左右，今晚就可能開始下雪。目前合歡山省道台14甲公路已實施管制，車輛須掛雪鏈，中橫宜蘭支線台七甲線則維持暢通。武陵農場場長羅籝洋說，以往如果雪況太大，台七甲會在思源埡口以上實施管制。此外武陵的櫻花季將於2月8日開始為期兩周，屆時也會有交通管制。

福壽山農場的紅梅盛開。圖／引自福壽山農場臉書
福壽山農場的紅梅盛開。圖／引自福壽山農場臉書
福壽山農場的紅梅盛開。圖／引自福壽山農場臉書
福壽山農場的紅梅盛開。圖／引自福壽山農場臉書

春節 武陵農場 清境農場 福壽山農場

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