首波寒流到！全台氣溫驟降先濕後乾 最凍時刻曝「低溫剩7度」

今年首波寒流今晚南下，各地氣溫驟降，天氣轉為濕冷，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚至初一清晨受到寒流南下及其影響，最冷時刻落在明晚至後天清晨，中部以北、東半部低溫僅7至8度，初一白天開始回溫並轉為乾冷，但初三東北季風增強、水氣增加，除迎風面，中南部也有零星降雨；今明2天北宜1500公尺、其他地區3000公尺以上高山有降雪機率。

林定宜說，今晚起，北部山區、基隆北海岸有較大雨勢，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；明（27日）是小年夜，清晨寒冷又多雲偶雨，白天起水氣減少，除花東有不定時局部短暫雨，北部、東半部及中南部山區轉為短暫降雨並轉為多雲天氣。

寒流持續影響到初一（29日），而下一波轉溼冷的時間為初三（31日），鋒面接近通過且東北季風增強，水氣增多，北部、東半部及東南部山區偶有降雨，持續到初四（2月1日）中南部平地也有零星飄雨；初五（2月2日）持續受東北季風影響，北部、東半部仍有機會下雨，中南部則轉為多雲到晴天氣。

初六至初八（2月3日至5日）再有一波冷空氣南下，天氣再轉冷，北部、東半部地區偶爾下雨。

林定宜表示，今晚至明清晨（26、27日）北部、宜蘭1500公尺以上高山，以及其他地區3000公尺以上高山有降雪機率。

溫度部分，林定宜指出，今晚寒流南下，並持續影響到初一（29日），明天下半天轉為乾冷，中部以北低溫10度以下，其他地區11至13度，最冷時候落在「明晚至後天清晨」，中部以北、東半部低溫僅7至8度，其他地區11、12度，沿海空曠地區氣溫再下降。

初一白天逐漸回溫，但除夕至初二（28至30日）因輻射冷卻效應，日夜溫差大；2月1日鋒面通過、2月2日東北季風增強，北部、東半部天氣偏涼，其他地區亦涼。