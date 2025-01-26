年假返鄉塞車憋尿 醫揭「3類人」恐釀併發症：有致命危險

萬眾期盼的春節連假到來，不少人在出遊與返鄉途中難免遇到塞車，此時若尿意來襲，不得不暫時憋尿。但醫師提醒，長時間憋尿不僅容易導致泌尿道感染，若為糖尿病患者還可能引發「高滲透壓高血糖症」（HHS），如未及時就醫治療，致死率高達20%。

初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯表示，醫學上對憋尿的定義並非單以時間計算，而是當尿液量超過400毫升時，卻強忍生理上的解尿衝動，讓尿液持續存留於膀胱內，隨著膀胱像水球般被撐大，尿液中的細菌就更容易從尿道逆流而上侵襲輸尿管，甚至蔓延腎臟引發急性腎盂腎炎。

哪些族群容易因為憋尿，導致併發症？楊智雯指出，肥胖會使身體處於慢性發炎狀態，導致免疫力較低，對感染的抵抗能力更弱，且肥胖者由於腹部脂肪壓迫膀胱和尿道，可能影響膀胱排空功能，增加尿液滯留及細菌滋生的風險。

歐洲醫學一項2022的研究指出，糖尿病患者中有11.5%的人有泌尿道感染問題。楊智雯說，糖尿病患者膀胱排空功能較差，若發生感染時，壓力荷爾蒙如腎上腺素和皮質醇的分泌會升高血糖，導致「滲透性利尿」現象，身體會因此大量脫水，進一步惡化成高滲透壓高血糖症（HHS），致死率最高可達20%。

此外，楊智雯表示，由於腎臟病患者的腎功能已經受損，對感染的耐受性較低，即使是輕微的泌尿道感染，也可能迅速加速腎功能惡化，甚至引發急性腎衰竭，死亡率高達50%。

楊智雯提醒，日常生活中，在沒有大量喝水或攝取酒精或咖啡因的情況下，成年人本應每2至3小時排尿一次，而當水分攝取不足，提升尿意濃度反而會刺激膀胱產生尿急感，因此別再忽略身體的解尿信號，與其憋尿，不如養成定時補充水分和排尿的習慣。