快訊

竹東槍擊案5嫌犯案後速搭機…桃園機場逮到1嫌！他回台投案偵訊中

0126南台灣地震無塵室人員疏散 台積電最新回應來了

人潮滿滿…六合夜市真的「復活」了嗎？ 高雄市經發局給答案

南部地震頻繁！雙鐵準點率降 交通部鼓勵多搭乘國道客運

中央社／ 台北26日電
交通部長陳世凱日前身體力行搭乘國道客運返回台中。圖／交通部提供
交通部長陳世凱日前身體力行搭乘國道客運返回台中。圖／交通部提供

交通部發布新聞稿指出，春節連假9天整合台鐵高鐵及其他運輸單位全力疏運。近日南部地區地震頻繁，高鐵及台鐵震後均需確實執行路線及設施巡查致班次恐誤點，呼籲民眾可多搭乘國道客運

春節連假自25日至2月2日共9天，交通部表示，在高鐵及台鐵疏運部分，24日因應返鄉人潮，高鐵開行189（含臨增2班）班次，載運旅客23.9萬人次，台鐵開行956列次，載運旅客72.9萬人次，雙鐵疏運狀況一切順利。

25日晚間受台南地區地震影響，雙鐵均須進行地面巡檢，確認設施安全無虞後方繼續運轉，高鐵另須分階段提速，考量整體營運調度，調整班次及停站模式，當日增開5班次全車自由座及取消8班次，開行176班次，載運旅客24.2萬人次；台鐵開行967列次，載運旅客64.9萬人次。雖受地震影響，雙鐵仍全力疏運，首2日已疏運185.9萬人次。

交通部表示，今日上午台南地區仍有地震，高鐵公司為紓解搭乘人潮已加開班次因應，鑑於近日地震發生頻繁，乃致軌道系統準點率穩定性下降，交通部已要求高鐵公司及台鐵公司研議若地震發生造成嚴重誤點時的因應方案，並請公路局預為準備公路（客運及遊覽車）接駁備援，請民眾出發前查詢雙鐵官網或APP的營運訊息。

交通部呼籲民眾可多選擇使用搭乘國道客運，降低地震可能對行程的延誤或影響，國道客運仍有相當充足的疏運能量，而且春節連假期間也推出史上最低價6折優惠。

交通部表示，已責成各單位於連假前完成運具及設施的全面安檢與保養，針對春節期間旅運需求高峰，各單位將增加班次及運具調配，滿足旅客的多元需求，請旅客注意各車站人潮情形，儘量避開尖峰時段及注意乘車禮節。交通部及各疏運單位將持續監控旅運狀況，適時調整相關措施，全力確保旅客安全順利返鄉及旅遊。

交通部 台鐵 國道客運 地震 高鐵

延伸閱讀

地震頻繁加重災情 民眾黨送送哨子、帳篷與睡袋至楠西災區

台南連續地震屋損擴大 楠西區災民安置84人

關懷地震台南立委在社群貼什麼？ 謝龍介用短影音教台語詩詞吟誦

春節返鄉必看！交通部補助客運往返南北 竟不到五百元

相關新聞

首波寒流到！全台氣溫驟降先濕後乾 最凍時刻曝「低溫剩7度」

今年首波寒流今晚南下，各地氣溫驟降，天氣轉為濕冷，中央氣象署預報員林定宜表示，今晚至初一清晨受到寒流南下及其影響，最冷時...

首波寒流報到！11縣市低溫特報 雙北等9地低溫恐跌破10度

入冬第一波寒流今天中午過後南下，且越晚越冷，中央氣象署今下午4時39分，針對11縣市發布低溫特報，影響時間持續到明天晚上...

花蓮403地震新加坡夫妻失蹤 老公遺骸找到了

花蓮去年403大地震造成18人死亡、2人失蹤，澳大利亞籍新加坡遊客夫妻受困砂卡礑步道內失聯，家屬透過花蓮地檢署向法院聲請...

不斷更新／春節連假第2日！3追撞事故釀車流回堵 午後南下壅塞路段曝光

今天是春節連續假期第2日（小年夜前一日），交通部高公局表示，昨（25日）全日交通量為108.1百萬車公里，為年平均平日（...

住院整合照顧有如天旱及時雨 病患家屬：這點比看護好

「在我最孤獨無望時，小幫手（護佐）有如天旱時的及時雨，幫助了我們，我十分感恩」。68歲的高女士說，她先生去年5月到台大醫...

小年夜估9壅塞路段！ 建議南向用路人下午時段出發

明天是小年夜，高公局預估南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，預判國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。