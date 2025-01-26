南部地震頻繁！雙鐵準點率降 交通部鼓勵多搭乘國道客運

交通部發布新聞稿指出，春節連假9天整合台鐵、高鐵及其他運輸單位全力疏運。近日南部地區地震頻繁，高鐵及台鐵震後均需確實執行路線及設施巡查致班次恐誤點，呼籲民眾可多搭乘國道客運。

春節連假自25日至2月2日共9天，交通部表示，在高鐵及台鐵疏運部分，24日因應返鄉人潮，高鐵開行189（含臨增2班）班次，載運旅客23.9萬人次，台鐵開行956列次，載運旅客72.9萬人次，雙鐵疏運狀況一切順利。

25日晚間受台南地區地震影響，雙鐵均須進行地面巡檢，確認設施安全無虞後方繼續運轉，高鐵另須分階段提速，考量整體營運調度，調整班次及停站模式，當日增開5班次全車自由座及取消8班次，開行176班次，載運旅客24.2萬人次；台鐵開行967列次，載運旅客64.9萬人次。雖受地震影響，雙鐵仍全力疏運，首2日已疏運185.9萬人次。

交通部表示，今日上午台南地區仍有地震，高鐵公司為紓解搭乘人潮已加開班次因應，鑑於近日地震發生頻繁，乃致軌道系統準點率穩定性下降，交通部已要求高鐵公司及台鐵公司研議若地震發生造成嚴重誤點時的因應方案，並請公路局預為準備公路（客運及遊覽車）接駁備援，請民眾出發前查詢雙鐵官網或APP的營運訊息。

交通部呼籲民眾可多選擇使用搭乘國道客運，降低地震可能對行程的延誤或影響，國道客運仍有相當充足的疏運能量，而且春節連假期間也推出史上最低價6折優惠。

交通部表示，已責成各單位於連假前完成運具及設施的全面安檢與保養，針對春節期間旅運需求高峰，各單位將增加班次及運具調配，滿足旅客的多元需求，請旅客注意各車站人潮情形，儘量避開尖峰時段及注意乘車禮節。交通部及各疏運單位將持續監控旅運狀況，適時調整相關措施，全力確保旅客安全順利返鄉及旅遊。