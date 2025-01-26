冷氣團南下 北部地區恐現10度以下低溫

強烈大陸冷氣團南下，全台今日起迎來寒冷天氣，中央氣象局預測，北部及東北部地區氣溫將大幅下降，低溫可達10°C以下，局部地區可能出現8°C左右的低溫。此外，中部以南早晚亦感寒意，山區則可能出現降雪機會。

氣象專家表示，此次冷氣團預計影響全台3至4天，期間北部與東北部將持續陰雨，且有機會出現短暫大雨。南部與東部地區則以多雲為主，降雨機率較低，但低溫依舊明顯，尤其日夜溫差大，需注意保暖。

氣象署表示，今天至周三（29日）大年初一清晨受到寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明日台中以北及宜蘭局部地區，有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，需注意防範。