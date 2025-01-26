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老五老送出逾1200份年菜 讓獨居、弱勢長輩溫馨過年

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
老五老基金會志工昨送年菜給78歲的阿枝奶奶與她的兒子。圖／老五老基金會提供
老五老基金會志工昨送年菜給78歲的阿枝奶奶與她的兒子。圖／老五老基金會提供

新春將至，老五老基金會年前在新北市、台北市、台中市、新竹市、南投縣、彰化縣、雲林縣等7個縣市全力總動員，成功送出超過1200份的年菜，為獨居與弱勢長輩帶來熱鬧而溫馨的年節氛圍。

昨天天未亮，北投服務中心的備餐廚房首次獨挑大樑，為服務區域長輩準備35套自製年菜。從日常送餐到一套7道的精緻年菜，對廚房工作人員來說是一大挑戰，從菜單的設計、食材的挑選都要符合長輩口感與營養，在工作人員與志工齊心協力下精心烹調，包括珍饌御品紅藜麥、吉祥迎春東坡肉、龍鳳飛舞開陽菜、福壽長久台灣鯛、延年益壽全家福、金鳳吉祥養身雞、鮮蝦芙蓉豆腐煲等7道佳餚，以及由郃嘉烘焙坊贈送的桂圓蛋糕點心。中午前，由40位志工組成的送餐隊伍，親手將滿載愛心的年菜送到每位長輩家中。

78歲的阿枝奶奶與智能障礙者的兒子同住，患有憂鬱症、右眼失明、左眼因白內障開刀視力不好。平日由基金會提供每日兩餐的送餐服務，奶奶曾向社工說「每天都很期待志工送便當，來看看我，給我溫暖。」兒子也會對送餐志工表達關心「小心騎車、上下樓注意階梯哦。」昨天將年菜送至廖奶奶家，奶奶感動表示「謝謝你們不只在平日送餐，還特別送年菜，讓我們在過年間也能吃得很好。」

72歲的阿惠奶奶罹患帕金森氏症與焦慮症，日常生活行動全仰賴劉爺爺照顧。平日由基金會提供居家服務與送餐服務，大幅減輕劉爺爺的照顧與經濟壓力，基金會說，今年是第四年送年菜給劉奶奶與爺爺，兩人說「還好有老五老當我們家的後盾，陪伴著我們渡過好幾次難關，謝謝老五老這些年一路相伴，不只送年菜、貼春聯、唱年歌，就像真正家人一樣的圍爐團聚感。」。

老五老基金會執行長游麗裡表示，年節是團圓的季節，但對於許多獨居長輩來說，卻是孤單的時刻。感謝社會各界的善心人士與贊助單位的支持，在新春之際為這些長輩帶來幸福感和陪伴。因基金會今年服務經費仍有百萬元缺口，也盼更多人支持，一起為獨居長輩創造有愛的生活環境。捐款連結：https://www.ofo.org.tw/support/projects

老五老基金會志工為年菜分裝打包。圖／老五老基金會提供
老五老基金會志工為年菜分裝打包。圖／老五老基金會提供

年菜 獨居 長輩

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