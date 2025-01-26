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春節9天旅運需求增 台鐵高鐵航空增班供應

中央社／ 台北26日電
因應春節連假9天，交通需求增加，高鐵共加開380班次列車。記者王慧瑛／攝影
因應春節連假9天，交通需求增加，高鐵共加開380班次列車。記者王慧瑛／攝影

因應春節連假9天，交通需求增加，高鐵共加開380班次列車，台鐵加開326班次加班列車，民航局協調航空公司增班後的國內航線提供3238架次，以滿足返鄉旅遊的旅運需求。

接連2個週末假日，今年春節連假達9天，返鄉旅遊者眾，大眾運輸系統都已增加班次，滿足需求。

根據台鐵公司官網顯示，自24日起正式啟動114年春節疏運措施，除加開326班次加班列車外，並備有預備編組及乘務人力，隨時疏運湧現的人潮；同時和高鐵公司、捷運公司、公路局等單位熱線聯網，隨時提供運能支援。

台灣高鐵則規劃2025春節疏運共加開380班次列車，其中南下205班、北上175班，總計12天提供2258班次列車，並增派人力，在各車站及列車上全力協助旅客順利乘車。

航空運輸方面，交通部民航局指出，已提前協調航空公司增班，從1月24日至2月4日，國內航線預計提供3238架次、25萬730個座位，其中澎湖、金門、馬祖3處離島管制航線共提供2802架次、23萬2450個座位。

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