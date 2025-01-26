春節9天旅運需求增 台鐵高鐵航空增班供應
因應春節連假9天，交通需求增加，高鐵共加開380班次列車，台鐵加開326班次加班列車，民航局協調航空公司增班後的國內航線提供3238架次，以滿足返鄉旅遊的旅運需求。
接連2個週末假日，今年春節連假達9天，返鄉旅遊者眾，大眾運輸系統都已增加班次，滿足需求。
根據台鐵公司官網顯示，自24日起正式啟動114年春節疏運措施，除加開326班次加班列車外，並備有預備編組及乘務人力，隨時疏運湧現的人潮；同時和高鐵公司、捷運公司、公路局等單位熱線聯網，隨時提供運能支援。
台灣高鐵則規劃2025春節疏運共加開380班次列車，其中南下205班、北上175班，總計12天提供2258班次列車，並增派人力，在各車站及列車上全力協助旅客順利乘車。
航空運輸方面，交通部民航局指出，已提前協調航空公司增班，從1月24日至2月4日，國內航線預計提供3238架次、25萬730個座位，其中澎湖、金門、馬祖3處離島管制航線共提供2802架次、23萬2450個座位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言