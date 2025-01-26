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嘉南地區餘震不斷 曾文水庫壩址特別檢查結果正常

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
壩址位在嘉義大埔、楠西交界的曾文水庫因21日強震啟動地震特別檢查，近期更是餘震不斷，南水分署今表示，水庫經特別檢查後結果正常，安全無虞，供水也穩定正常。圖／南水分署提供
壩址位在嘉義大埔、楠西交界的曾文水庫因21日強震啟動地震特別檢查，近期更是餘震不斷，南水分署今表示，水庫經特別檢查後結果正常，安全無虞，供水也穩定正常。圖／南水分署提供

嘉義大埔21日凌晨發生規模6.4強震，且為深度9.7公里的淺層地震，造成台南楠西、玉井多處民宅受損，壩址位在嘉義大埔、楠西交界的曾文水庫也啟動地震特別檢查，近期更是餘震不斷，南水分署今表示，水庫經特別檢查後結果正常，安全無虞，供水也穩定正常。

南水分署表示，依曾文水庫第5次安全評估，設計地震規模達7.26檢算校核地震，在壩址最大加速度0.64g條件下，大壩邊坡變形量及壩頂沉陷量在安全範圍；0121地震測得壩址最大加速度為0.52g，低於安全評估校核地震，經全面設施檢查及監測資料監控，大壩及主要水利構造物處於安定安全狀態。

南水分署提到，近期雖餘震不斷，但震度尚在5弱以下，不過，曾文水庫管理中心自21日成立應變小組後，也連續3天加密監控各項檢測資料，目前一切正常，後續仍會加派人員維護確保水庫安全並持續監視處理。

此外，因曾庫公路受餘震不斷有落石，南水分署除會立即清除外，因應春節連假來臨，呼籲前往水庫園區走春出遊的民眾，務必注意邊坡落石以維安全。

曾文水庫公路近期受餘震影響，不斷有落石，南水分署獲報後除會立即清除外，因應春節連假來臨，呼籲前往水庫園區走春出遊的民眾，務必注意邊坡落石以維安全。圖／南水分署提供
曾文水庫公路近期受餘震影響，不斷有落石，南水分署獲報後除會立即清除外，因應春節連假來臨，呼籲前往水庫園區走春出遊的民眾，務必注意邊坡落石以維安全。圖／南水分署提供
壩址位在嘉義大埔、楠西交界的曾文水庫因21日強震啟動地震特別檢查，近期更是餘震不斷，南水分署今表示，水庫經特別檢查後結果正常，安全無虞，供水也穩定正常。圖／南水分署提供
壩址位在嘉義大埔、楠西交界的曾文水庫因21日強震啟動地震特別檢查，近期更是餘震不斷，南水分署今表示，水庫經特別檢查後結果正常，安全無虞，供水也穩定正常。圖／南水分署提供

地震 曾文水庫 餘震

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