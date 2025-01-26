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行政院食安辦：冷凍年菜要注意標示上溫度與保存期限

中央社／ 台北26日電

農曆春節家家戶戶忙著採購年菜行政院食安辦今天表示，為了確保年菜品質，民眾在收到完整包裝的年菜時，應立即檢查產品的包裝完整性，以及是否有清楚的標示，並留意標示上的貯存溫度及保存期限。

行政院食品安全辦公室（簡稱食安辦）表示，農曆春節即將來臨，家家戶戶著手準備年貨、伴手禮及圍爐的年菜。近幾年因為宅配產業興起，許多家庭改為外帶或外送宅配各式冷藏、冷凍年菜，輕鬆準備圍爐佳餚，因此年菜的保存溫度，是安心吃團圓飯的重要關鍵。

食安辦表示，為了確保年菜品質，行政院食品安全辦公室提醒民眾，在收到完整包裝的年菜時，應立即檢查產品的包裝完整性，是否有清楚的標示，並留意標示上的貯存溫度及保存期限。

食安辦指出，冷藏食品的溫度應保持在攝氏7度以下，易腐敗的食材餐點則建議保存在攝氏5度以下，冷凍食品則須維持在-18度以下，並應依包裝上建議的溫度環境迅速貯存，並避免反覆解凍、冷凍，以免影響食品的品質。

食安辦提醒，低溫食品的復熱也是確保安全的重要步驟，民眾在選擇使用微波爐、電鍋或烤箱進行加熱時，應注意不同年菜的復熱方式，為了確保食物均勻加熱並保持原有口感，建議參考食品包裝上的加熱指示或詢問業者的建議。

年菜 行政院 食安

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