台中林酒店14人疑食物中毒 食藥署責令業者28日前改畢

針對台中市西屯區「林酒店」發生疑似集體食物中毒事件，衛福部食藥署指出，本案截至今天共計接獲通報14人有疑似症狀，已責令業者1月28日前改善完畢並擇日複查；業者屆期不改正，可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

林金富說，食藥署1月25日接獲台中市食品藥物安全處通報轄內「林酒店」於1月24日晚間承攬尾牙活動，發生疑似食品中毒事件。本案截至今天，共計通報14人有疑似症狀，目前都已出院，食藥署並抽驗食餘及環境等檢體共計8件，刻正由台中市食安處檢驗中。

針對業者不符合食品良好衛生規範（GHP）準則，已責令業者於1月28日前改善完畢，並於29日後複查，食藥署將持續與台中市食安處保持密切聯繫，共同釐清事件原因並確保食品安全；業者屆期不改正、不符合GHP準則，將依食安法第44條第1項第1款規定，處以新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

林金富提醒，時值歲末年終，迎春時節，不論在外飲宴，或在家圍爐，都要落實食品中毒預防「五要」，包括洗、鮮、分、熱、存，及「二不」，也就是山泉水與動植物，不採食等原則。

針對「五要」，林金富說，民眾調理食品時，要「洗」淨雙手、有傷口要包紮；注意食材新「鮮」度、不過量採買；製備餐點時生熟食要「分」開處理，並要徹底加「熱」至70度以上。

不管是在家未食用完的菜餚，或打包外帶的餐點，都要盡速冷藏保「存」在7度以下，如果是易腐敗的食物，建議存放於5度以下，並記得充分復熱後再享用，就能幫助避免食物中毒。

至於「二不」，食藥署提到，民眾春節假期出外郊遊踏青時，也要記得不飲用「山泉」水，並且不食用不明的「動植」物，才能開心出門、安心飲食、平安回家。

食藥署提醒，所有餐飲業者，應恪遵GHP準則，確保食品製備環境及人員衛生符合規定；也呼籲民眾，外出用餐時，應盡量選擇信譽及環境良好的餐飲場所，並於用餐前將雙手澈底清潔 ，降低食品中毒風險。