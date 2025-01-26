台南近日地牛頻翻身 維冠「思樂冰妹妹」進駐災區撫慰災民

嘉南地區自21日發生6.4強震後，連日來餘震不斷，台南今晨又發生5.7強震，讓災區居民人心惶惶，南市府目前除將災民集中安置到綠柏園外，衛生局近期也進駐災區，針對收容民眾提供防疫監測、心理關懷及輔導等，強化身心靈支持服務。

此外，9年前因台南維冠大樓倒塌受困61小時後獲救的「思樂冰妹妹」林素琴，近期也出現在楠西災區，據了解，其家中目前經營工程行，21日地震發生時，她雖然也相當害怕，整個晚上待在客廳不敢回房間睡，但得知災區需要幫助，隨即與媽媽帶上工班前往，希望協助災民重建家園，也成為災區一抹暖心的身影。

她也提到，目前會先與媽媽在災區幫忙，平常的工作則會先延後至過年後；自己以前受到很多人的幫忙，現在想說過來一起幫助這些受災戶，而且家裡有工程車，有資源可以幫忙。

曾經在維冠大樓倒塌事件中協助縫補遺體的殯葬業者周先生，此次則成為地震受災戶，他說，近期大小餘震不斷，只要一地震就心驚膽跳，家裡外觀看起來沒事，但屋內牆壁嚴重龜裂、錯位，根本不敢待在屋內，地震過後只好都先睡在車上，且又碰上過年，「這個年真的是不好過」，尤其楠西長輩多，根本沒有修繕的能力，希望政府能夠多協助。

台南市政府表示，近期因頻繁地震新增安置需求，今將盤點山區周邊旅宿業、寺廟禪房、閒置公務廳舍等，可能新增的收容空間，並調派人員在過年期間至楠西區公所，受理民眾詢問租屋等問題，力求讓每位市民都能安穩過年。

南市府指出，由於地震恐影響旅客前往楠西旅遊住宿意願，觀旅局目前正接洽位於楠西區的曾文青年活動中心及鄰近旅宿業，評估作為災民收容場域以減少旅宿業損失；警察局則盤點鄰近玉井、新化、善化等行政區的閒置廳舍使用情形，提供作為收容使用參考。

衛生局則說，許多災民因房屋倒塌財產損失而情緒低落，事發第一時間即進入災區，提供災民心理關懷及輔導，能及早確認高危險群，並提供適當轉介進行心理輔導；剛受災時未必會求助精神科，後續將結合社區心理衛生中心，每天以家戶式或個別式服務，陪伴傾聽及提供紓壓。