地牛翻身打亂一干人春節返鄉行程 高鐵備麵包請客

今早7時39分嘉義台南一帶又發生地震，高鐵立即派員執行路線巡檢，正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」，許多民眾一臉無奈，嘆返鄉還真折騰。

過年返鄉民眾行李多，許多人拉著2個29吋大型行李箱移動，得知有訂到座位的列車無法搭，只能先跳上全車自由座的列車，沉重的心情寫在臉上，也有人趕緊聯繫家人調整接送時間。