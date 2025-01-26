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地牛翻身打亂一干人春節返鄉行程 高鐵備麵包請客

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影

今早7時39分嘉義台南一帶又發生地震高鐵立即派員執行路線巡檢，正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」，許多民眾一臉無奈，嘆返鄉還真折騰。

過年返鄉民眾行李多，許多人拉著2個29吋大型行李箱移動，得知有訂到座位的列車無法搭，只能先跳上全車自由座的列車，沉重的心情寫在臉上，也有人趕緊聯繫家人調整接送時間。

許多人焦急地問高鐵工作人員「何時可以恢復正常」，高鐵人員表示，持續在調度處理中，會隨時在站內跑馬訊息通知。中午12時20分許，從台北南港站要南下的高鐵列車逐漸準點發車，也讓高鐵工作人員鬆一口氣。

正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影
正值返鄉輸運高峰期，許多民眾到車站才發現高鐵列車班次大亂，為安撫旅客心情，高鐵南港站工作人員在近午時間端出超商麵包和礦泉水，殷勤地招呼乘客「可以取用，免費的」。記者王慧瑛／攝影

地震 礦泉水 自由座 高鐵 麵包

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