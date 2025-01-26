春節連假第二天 蘇花路廊今南下預估還有6千輛次

今天是春節連假第2天，蘇花路廊車流量上午宜蘭往花蓮南下約4500輛，花蓮往宜蘭北上有約810輛，整體交通順暢，公路局預估今天南下車流量還有6000輛，提醒民眾彈性調整行程，避開車潮。

公路局東區養護工程分局表示，昨天是春節連假第1天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向日運量約1萬2782輛次，花蓮往宜蘭北向有5166輛，尖峰時段交通量約為每小時700至800輛次左右，蘇花路廊整體運作順暢。

東工分局指出，蘇花路廊今天上午南下宜蘭往花蓮方向車流量為4571輛，北上花蓮往宜蘭方向為815輛。蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約75分，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上約74分，整體運行順暢，建議往花蓮方向的用路人可使用蘇花改路段，節省車程。

東工分局預估，今天蘇花路廊南下方向車流量尚有約6000輛次，提醒準備前往花東的民眾，適時彈性調整行程以避開壅塞，或搭乘大眾運輸工具。