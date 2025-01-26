氣象署：0121餘震頻傳 民眾勿驚慌
農曆新年前地震消息頻傳，尤其過去2天已經出現7個最大震度4級的地震，中央氣象署地震中心今天指出，震央幾乎集中在台南市，不過請民眾不用過度驚慌。
即將進入農曆新年，沒想到過去2天的地震頻傳，從1月24日凌晨出現芮氏規模4.1地震後，又發生8個芮氏規模超過4.0的地震，而且震央幾乎集中在台南市楠西區、東山區。
根據中央氣象署的資料，1月21日在嘉義大埔凌晨發生芮氏規模6.4的主震後，統計至今天上午8時01分，共發生30個顯著有感餘震、78個小區域有感餘震，合計108個，包含今天上午7時38分發生芮氏規模5.7地震，最大震度台南市、嘉義縣、高雄市、嘉義市、雲林縣、彰化縣4級。
氣象署指出，今天上午的地震是全島有感地震，震央在台南市地區，也是0121餘震的1個序列，並強調未來一週仍無法排除規模5以上地震發生，但是民眾不用過度驚慌，隨時做好趴下掩護動作。
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