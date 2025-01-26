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危害似傳統菸品 春節出國 國教盟籲勿幫親友攜帶加熱菸

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示，加熱菸透過電子裝置加熱菸草產生煙霧，其基本原料依然是菸草，當中的甲醛、乙醛、亞硝胺、重金屬等多種有害物質，也都有二手菸及三手菸的危害。圖為加熱菸。本報資料照片
台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示，加熱菸透過電子裝置加熱菸草產生煙霧，其基本原料依然是菸草，當中的甲醛、乙醛、亞硝胺、重金屬等多種有害物質，也都有二手菸及三手菸的危害。圖為加熱菸。本報資料照片

春節將至，許多人安排出國旅遊，國教行動聯盟提醒，回台不要為自己或幫別人帶加熱菸，尤其在國人最愛旅遊的日本，便利商店、車站、機場隨處可見五花八門的加熱菸，如攜帶加熱菸進入台灣，依「菸害防制法」規定，可處至少5萬元罰緩。國教行動聯盟暨菸害專家共同呼籲，加熱菸的成癮性與對身體危害與傳統紙菸無異，使用加熱菸，傷己也傷人。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，許多人安排春節出國旅遊，回國時攜帶禮物送親朋好友，因此有了疑問：「親友託我買加熱菸真的不行嗎？」、「日本機場直接買的加熱菸也不行嗎？」但台灣提出上市申請的加熱菸都在專家審查中，目前中央主管機關還未審核通過任何一種加熱菸。

林清麗說明，根據「菸害防制法」規定，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告未經核定通過的指定菸品或其必要的組合元件；如從國外攜帶加熱菸進入台灣，不管是自用或代購，可處至少新台幣5萬元罰鍰。所以千萬不要以身試法，壞了旅遊的興致。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示，加熱菸透過電子裝置加熱菸草產生煙霧，其基本原料依然是菸草，當中的甲醛、乙醛、亞硝胺、重金屬等多種有害物質，也都有二手菸及三手菸的危害，與傳統菸品相似。尤其加熱菸中的尼古丁會對青少年尚未成熟的大腦帶來長期傷害，導致青少年注意力不集中、情緒調控能力下降及學習困難，因此被稱為「大腦毒藥」。郭斐然提醒，科學實證顯示加熱菸無助戒菸，且會使吸菸者併用多種菸草產品，對尼古丁的依賴性依然存在。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，國際研究指出青少年使用加熱菸盛行率是成人的兩倍，日本調查也指出，該國15到19歲的青少年使用加熱菸比率從2015年的0.6%上升至2019年的4.8%，增加為8倍。王瀚陽提醒，過年與寒假期間出國旅遊，千萬不要以身試法夾帶加熱菸回國，不僅違法受罰，對孩子來說更是最壞身教。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

出國旅遊 加熱菸 菸草

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