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春節連假第2天 高公局建議南下儘量下午出發

中央社／ 台北26日電

今天是春節連續假日第2天，交通部高速公路局預判上午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹彰化系統－埔鹽系統等路段，建議南向用路人儘量在下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局指出，截至上午7時，交通量為9.9百萬車公里，全國道路況皆大致正常，預估今天交通量為105百萬車公里，將實施單一費率、開放路肩、匝道儀控等相關疏導措施。

高公局並預判，今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統；國3南向土城－關西、快官－霧峰；國5南向南港系統－頭城；國4西向潭子系統－豐勢；國10東向鼎金系統－燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間，

昨天（25）全日交通量則為108.1百萬車公里，為年平均平日92百萬車公里的1.2倍，國5交通量為3百萬車公里，為年平均平日2.5百萬車公里的1.2倍，昨天路況除國1三義至台中系統路段於傍晚6時逐漸紓解外，其餘路段在傍晚5時後大致順暢。

彰化 新竹 春節交通 高公局

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