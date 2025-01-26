地震不斷水電受損多 水塔供不應求價格漲、師傅忙到分身乏術

台南連日來地震不斷，雖然無嚴重災情，但許多民宅鐵製水塔被震壞、水管破裂，或是抽水機燒壞，水電人員接電話接到手軟，已經忙5天還不得閒，因水塔需求殷，貨源不足，價格也漲，但沒水無法生活，受損住戶只好忍痛更換。

1月21日嘉義縣大埔6.4強震發生後，連日來楠西、東山、屏東山地門又陸續發生大小地震，特別是昨天東山、楠西都發生規模超過5級的地震，今天一早楠西又發生5.7級地震，震倒許多民眾心裡害怕，明明沒地震，但坐在椅子上，都覺得有地震。

5天來累計3級以上地震已有40起，許多房子也震出問題，最多的是因地震斷電而電路受損、水塔壞掉及水管破裂、抽水機壞掉或連接抽水機的水管漏水。余姓水電師傅說，這幾天接電話接到手軟，但因水電修理耗時間，1天也只能做2、3件，若不嚴重只能請住戶等等，若嚴重的，但有抽不出時間去修理，只能請住戶另請他人修理。

余姓師傅表示，一定震度地震發生後自來水公司基於安全，會自動停止供水，檢查無虞後才會恢復供水，若這時抽水機再抽水，因抽不到水，就會造成抽水機空轉，若過熱就會燒壞，並造成與管線交接處漏水；連日來這樣的情況很多，但最多的是頂樓鐵製水塔被震壞，由於需求量大增，但貨源有限，缺貨下造成價格上漲，2噸容量水塔，原先價格約9千元上下，現在要1萬元。他提醒，地震後關掉抽水機，以及巡視水塔有沒有漏水等情形。

余姓師傅說，萬物齊漲，但他服務的都是老客戶，主要是服務，也不敢漲工資，特別是春節到了，每個家庭都要快樂過年，沒水、沒電就難過年，只能馬不停蹄的服務，希望盡快把住家因受損的水電設施趕快修理好。