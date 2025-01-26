巨神是信仰或欲望？國家攝影中心推「諸神與眾生」大展

迎新年，進廟與拜拜是重要儀式。藝術家姚瑞中的錄像作品「巨神連線」，以黑白影像記錄了台灣各地廟宇的巨大神像，邀請觀眾從藝術的角度，反思信仰在現代生活的角色與地位。國家攝影文化中心推出「諸神與眾生」展覽，邀請邱國峻教授策展，匯聚16位當代影像藝術家百餘件作品，透過攝影與影像藝術獨特的視角，揭示信仰在當代台灣社會中的深層內涵與情感連結，於即日起分階段展出。

「諸神與眾生」展覽分為「諸神」與「眾生」兩個主題展區。「諸神」展區搶先於1月23日三樓展間開展，集結馮君蘭、瓦歷斯．拉拜、李小鏡、楊順發、王呈哲、陳逸宏、黃柏雯、姚瑞中、羅禾淋等共9位當代攝影家及藝術家。分別從顯現諸神隱蔽的足跡、相由心而生的轉化、信仰之路的追尋、現實之間的辯證等四個子題，藉由影像從不同角度詮釋「信仰」議題。

馮君藍《一台戲景》系列透過如畫的肖像召喚人心深處對神聖的渴望，讓觀者感受信仰的力量。李小鏡以六道輪迴為概念，數位技術幻化出108張臉孔的〈108眾生相〉。陳逸宏《朝聖台灣》系列以移軸技法將熱鬧的儀式微縮如風景攝影，詮釋了人神互動的場景。

姚瑞中《巨神連線》的黑白影像記錄了台灣各地廟宇的巨大神像，揭示出信仰背後的人類欲望。觀者從雕像的違和感中重新審視「神」的象徵性，是對信仰內涵的深刻反思，也是一種社會現象的觀察批判。

策展人邱國峻表示，希望藉此展覽，表達「藝術家透過攝影技術所呈現的形象，不僅是眼見為憑，也是內心的想望，『諸神與眾生』展覽中的信仰不在於說服，而是分享不同信仰背後，人們的狀態以及尋找心中歸屬的旅程。」