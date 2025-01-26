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出國旅遊注意 攜帶加熱菸、電子煙回台最高罰500萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
截至目前，尚無任何加熱菸取得合法販售資格，違法攜帶入境者，最高可處500萬元罰鍰。圖為加熱菸。本報資料照片
截至目前，尚無任何加熱菸取得合法販售資格，違法攜帶入境者，最高可處500萬元罰鍰。圖為加熱菸。本報資料照片

國人出國旅遊大爆發，接連著好幾天，桃園出境大廳一大早就擠滿人潮。董氏基金會提醒，年節出國回台不要因自用或幫別人代購而攜帶電子煙或加熱菸入境，如經查獲違反規定，最高可處500萬元罰鍰。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，國人習慣回國時攜帶禮物送予親朋好友，其中，菸品是大宗。國人喜愛的日本，其便利商店、車站、機場隨處可見五花八門的加熱菸，購買非常容易。民眾也容易受到加熱菸廣告的誤導，以為加熱菸不燃燒菸草，比傳統紙菸少了有害物質，可當成戒菸的替代品。

「親友託我購買加熱菸不行嗎？」「日本機場直接買的加熱菸也不行嗎？」林清麗指出，目前台灣提出上市申請的加熱菸都在專家審查進行中，中央主管機關尚未審核通過任何一種加熱菸。若從國外攜帶加熱菸進入台灣，不論自用或代購，依「菸害防制法」新法第26條第2項規定，可處至少5萬元罰鍰、最高500萬元。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然表示，加熱菸透過電子裝置加熱菸草產生煙霧，其基本原料就是菸草。除了甲醛、乙醛、亞硝胺、重金屬等多種有害物質，也會有二手菸及三手菸的危害，跟傳統菸品一樣，甚至含有傳統紙菸無法驗出的化學有害成分。

郭醫師強調，加熱菸中的尼古丁是「大腦毒藥」，會對青少年尚未成熟的大腦帶來長期傷害，導致注意力不集中、情緒調控能力下降及學習困難。而且加熱菸無助於戒菸，反而易使吸菸者併用多種菸草產品，年輕人覺得加熱菸載具的設計很有時尚感，容易在年輕族群之間流行使用。

馬偕醫院台北社區醫學中心主任黃偉新指出，根據WHO「加熱菸健康影響報告書」指出，加熱煙霧中，有22種有害化學物質含量是紙菸的2倍，有7種有害化學物質含量是10倍，其危害與傳統紙菸大不同。而暴露於加熱菸煙霧的動物，其血清的尼古丁濃度比紙菸高出4.5倍，加熱菸的成癮性不低於紙菸。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，青少年使用加熱菸的問題日益嚴重，日本調查指出該國青少年（15-19歲）使用加熱菸比率，從2015年的0.6%上升至2019年的4.8%，大幅增加8倍。他呼籲，出國旅遊千萬不要以身試法夾帶加熱菸回國，以免違法讓荷包大失血，二手菸、三手菸對家人的傷害更是不容小覷。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

出國旅遊 加熱菸 菸草

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