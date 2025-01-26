9天年假熬夜追劇雙眼乾澀 食藥署：可多吃三大食物緩解

今年為期9天的年假已經開始，民眾不僅安排返鄉、出遊，甚至想追的韓劇都已經安排好，但長時間熬夜追劇、手機不離身，恐讓眼睛健康亮紅燈。衛福部食藥署表示，當出現眼睛乾澀、發紅、發癢、視力模糊、灼熱感、疼痛等症狀，且經休息仍未改善，可能是罹患「乾眼症」。

食藥署表示，飲食方面，要注意營養均衡，多吃富含維生素A、C、E或Omega-3的食物，如紅蘿蔔、花椰菜及核桃等，並補充適量的水分。為防止眼睛乾澀，應避免長時間使用3C產品，降低眼睛乾澀情況，建議每隔50分鐘，至少讓眼睛休息5至10分鐘。

食藥署於「藥物食品安全週報」特別指出，乾眼症是指眼睛淚液分泌不足、分布不均或蒸發過快，造成眼球表面無法保持濕潤的疾病。眼睛乾澀並不一定是乾眼症，也可能只是用眼過度，但如果休息後眼睛乾澀症狀持續，甚至出現眼睛發紅、發癢、疼痛等症狀，應就醫檢查。

而做好眼部保養也很重要，冬季氣候相對乾燥，可以擺放一盆水或使用保濕機，保持環境濕度，減少淚液蒸發；外出時可配戴太陽眼鏡，減少紫外線對眼睛的傷害；早晚清潔臉部後，可用溫毛巾熱敷5至10分鐘，有助於舒緩眼部肌肉，減輕疲勞，增加淚液分泌。

食藥署指出，如果長時間追劇引發乾眼症，目前治療用藥包括點眼液、眼用凝膠等，須特別注意保持無菌狀態，建議使用點眼液前，記得把雙手洗乾淨，使用時瓶口或管口須避免接觸眼睛或任何表面，並依藥品標示或醫藥專業人員指示存放藥品。為避免藥品受到汙染，沒用完的藥品建議在開封後1個月內丟棄。若對藥品使用有任何疑問，可諮詢醫師或藥師。

食藥署提醒，民眾應建立良好用眼習慣，攝取均衡營養，做好眼部保養，懷疑有乾眼症時應及時就醫治療，並正確用藥。