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國道客運昨疏運逾9萬人 預估今省道4路段易壅塞

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部公路局指出，昨天西部國道客運疏運9萬9883人，預估今天易壅塞路段包含台2線、台2乙線關渡至淡水路等4路段。聯合報系資料照
交通部公路局指出，昨天西部國道客運疏運9萬9883人，預估今天易壅塞路段包含台2線、台2乙線關渡至淡水路等4路段。聯合報系資料照

今天是114年春節連續假期第2日，預估今將陸續湧現返鄉車潮，交通部公路局指出，今天易壅塞路段包含台2線、台2乙線關渡至淡水路等4路段；另昨西部國道客運共6374班次，疏運9萬9883人，疏運人數較113年同期增加10.7%，為疏運返鄉人潮，已協調客運業者視人潮機動增班。

昨（25）日下午至晚間部分路段有車多或壅塞情形，包含台74線太平至大里路段、台74線大里至霧峰路段、台2線大武崙路段、台65線泰山路段至國一路段、台65線土城路段至國三路段、台9線東澳隧道南口至東澳端南向等，其餘省道路段車流順暢。

公路局預估，今天易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道，建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

另外，根據統計，昨日西部國道客運共計行駛6374班次，疏運9萬9883人，疏運人數較113年同期增加10.7%；東部國道客運路線共計行駛1656班次，疏運2萬3081人，疏運人數較113年同期減少6.7%。

公路局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已請客運業者於114春節期間籌備充足運能，並視人潮機動增班，以及落實人員與車輛安全整備，本次連假也推出國道客運優惠措施。

交通部 國道客運 春節交通

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