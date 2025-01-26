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地震打亂春節返鄉疏運 直擊高鐵月台擠滿乘客
近日嘉義台南地區頻發生地牛翻身事件，今天早上7時39分又再度發生地震，高鐵立即派員執行路線巡檢，今天上午南下、北上部分列車延誤，打亂許多人春節返鄉行程，雖然高鐵有加開全車自由座列車疏運，但許多人無法搭原來買票的列車，從有座位變站票，還要提著行李，相當狼狽。
記者直擊今天上午8時許，高鐵新竹站場景，站內看板告知因為發生嘉義台南發生地震，為確保安全要執行路線巡檢，許多班次因此延誤，許多旅客無法等待，便選擇退票改由家人開車接送到目的地。
上午9時30分許，新竹站北上月台人愈來愈多，工作人員用大聲公廣播告知，即將有從台中北上的加班車，採站站停、全車自由座方式疏運，建議大家盡量上車。有小朋友在月台上站了40分鐘，索性席地而坐吃早餐，也有人忙著聯繫親友調整接送時間。
陳姓旅客說，最近地震頻繁，可以理解地震後為確保安全必須路線巡檢的考量，只是從有座位變一路站票，還是滿無奈。
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