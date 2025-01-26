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春節出遊車輛大清潔 達人教你DIY美容愛車

中央社／ 新竹市26日電

不少民眾計畫在春節期間開著愛車與家人出遊，迎接新年新氣象，汽車美容達人小羽分享簡單實用的DIY洗車技巧與保養秘訣，讓車主免花大錢也能輕鬆使愛車恢復亮麗外觀。

新竹地區1間汽車美容店長小羽向中央社記者表示，若車主想省錢美容愛車，只要準備好合適工具與清潔劑，掌握正確洗車流程與技巧，在家動手DIY也能達到事半功倍效果。

小羽提醒，在開始為汽車美容前，應準備好洗車精、去柏油劑、除鐵粉劑等產品，再搭配適合車體各部位的刷具與超細纖維擦車布，不僅能提升清潔效果，也能避免刮傷車漆。

關於洗車流程，小羽彙整出5大重點步驟。車身冷卻後，首先噴灑泡沫進行「泡沫預洗」，靜置5分鐘軟化車身淺層髒污後用高壓水沖洗。接著以專用藥劑噴灑車體、鋁圈進行「藥劑預洗」，去除頑固污漬、柏油與鐵粉等附著物，等待3分鐘後沖洗。

第3個步驟則是「泡沫清潔」，小羽說，車主可使用高泡沫洗車精，搭配柔軟海綿或專用洗車手套，由上而下、循序漸進刷洗車身，避免重複擦拭髒污區域造成刮痕。

小羽說，洗完車後應立即使用吸水毛巾或超細纖維布進行第4步驟「擦乾車身」，防止水滴殘留在車漆上形成水痕。最後是「上蠟保護」，透過均勻塗抹與拋光程序，能增加車漆光澤及形成保護膜，讓車輛保持亮麗外觀。

關於常見的錯誤洗車方式，小羽指出，應避免在烈日下洗車，以免清潔劑或水滴在高溫下快速蒸發，留下難以去除的水漬；另應選擇中性洗車精，避免使用洗碗精或清潔劑；毛巾與擦拭工具使用前應確保乾淨無沙塵，避免刮傷車漆。

小羽建議，清洗輪圈可搭配專用清潔劑與刷具，避免「一塊海綿洗全車」導致傷害車漆；車內清潔則可使用吸塵器與皮革護理劑，保持內裝整潔與舒適能讓旅途心情更愉悅。

DIY 春節交通 毛巾 車主

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