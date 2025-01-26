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把關過年食安警戒線 避免太鮮豔、過多添加劑食物

中央社／ 台北26日電

逢年過節最期待親友相聚吃喝，但又擔心食安問題壞了興致，專家建議除避免購買過於鮮豔食物外，儘量不要使用過多食物添加劑，吃多了恐傷身，也會成為環境成本，全民買單。

春節假期從除夕團圓圍爐到走親戚閒聊，少不了吃吃喝喝交流感情，只是近期食安事件頻傳，從蘇丹色素到蠟瓶糖，連知名高檔吃到飽餐廳都可能吃出事，食安地雷防不勝防。

不想被食安問題打亂過年好心情，消基會監事兼副檢驗長麥富德告訴中央社記者，消費者應避免購買顏色過於鮮豔的食品，天然食品的顏色通常不會太亮麗，且儘量選擇較大品牌、有商譽的商家。

他特別強調「務必要記得索取發票」，日後若有須求償狀況發生，才有所依據，另外也呼籲，原型食物還是對身體比較健康，沒必要的食物添加劑應減少使用。

綠色餐飲指南共同創辦人何佳穎也說，綠色餐飲主要是有機友善農業、畜牧等，當然無添加也很重要，以免吃進身體會增加負擔，也會變成環境的成本。所以推動綠色餐飲時，就把減少添加物放入宣言中，希望餐飲業者是有意識的做出對環境更友善經營運動。

食安風波一樁接著一樁，國教行動聯盟家長部部長王瀚陽認為，問題是現在很多進入台灣的東西不見得在邊境有被抽驗到，等事情發生了再查驗，順序完全不同，應該要好好檢討，還有例如蠟瓶糖這類違法輸入的食品，吃下去到底對人體會不會產生危害，應公開相關檢驗報告，否則如何判定好壞。

綠色 蠟瓶糖 食安

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