台南5.7地震！台20線155K+200邊坡落石 11時開放通行

台南楠西今7時38分發生規模5.7地震，地震深度8.1公里，最大震度台南、嘉義縣市、高雄、嘉義市、雲林及彰化都是4級。交通部公路局表示，台東縣海端鄉台20線155K+200 (栗園路段)，邊坡落石，道路阻斷，預計中午11時開放通行。

氣象署表示，台南楠西早上7時38分發生規模5.7地震，屬於0121嘉義大埔地震的序列，未來1周不排除還會發生規模5以上地震。

公路局指出，今早發生台南楠西規模5.7地震，經巡查轄區道路災情截至26日8時46分轄管道路情形，發現道路災阻路段1處，台東縣海端鄉台20線155K+200 (栗園路段)，邊坡落石，道路阻斷，預計今中午11時開放通行。

公路局呼籲，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊。

公路局提醒，用路人可多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及公路局，並特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規畫行程因應。