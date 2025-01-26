賈新興：除夕深夜初一清晨最冷苗栗以北恐3-5度 初四全台有雨

寒流即將來報到，天氣又要變冷，民眾關心農曆期間天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，明天大陸冷氣團南下，午後轉乾，除夕（28日）晚上冷空氣加碼，受寒流南下及輻射冷卻雙重影響下，深夜至初一（29日）清晨最冷，苗栗以北空曠區3-5度的低溫，台北氣象站約9.5-10.5度。

賈新興指出，小年夜花東有局部短暫雨，中午前桃園以北及宜蘭有局部短暫雨。除夕至初二天氣穩定晴朗，初三傍晚起水氣漸增多。初四鋒面通過傍晚前全台有雨；初五宜花東局部短暫雨；開工日桃園以北及宜花有局部雨，午後新竹以南轉有局部短暫雨，晚起至初七強烈大陸冷氣團影響。

此外，賈新興說，今日深夜至明日清晨，太平山及合歡山有降雪的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。