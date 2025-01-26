台南規模5.7地震！紓解台中站北上人潮 高鐵加開2班次

台南楠西今7時38分發生規模5.7地震，地震深度8.1公里，最大震度台南、嘉義縣市、高雄、嘉義市、雲林及彰化都是4級。台灣高鐵表示，由於地面巡檢及分階段提速需時較長，為紓解台中站北上搭車人潮，宣布將加開2班列車。

氣象署表示，台南楠西早上7時38分發生規模5.7地震，屬於0121嘉義大埔地震的序列，未來1周不排除還會發生規模5以上地震；高鐵稍早指出，受到地震影響，列車在受影響區域將降速行駛恐有延誤，另有2班列車臨時停車，進行巡查。

高鐵進一步指出，受今早7時39分台南地震影響，嘉義至台南間測得地震偵測告警1級至3級；由於地震後所需進行的地面巡檢、動搖測試及分階段提速需時較長，為紓解台中站北上搭車人潮，宣布加開以下二班次列車。

加開班次分別為：

8500 台中站(08:30出發)往南港站（09:40抵達）各站皆停靠的全車自由座（第6車商務車廂除外）北上列車。

8502台中站（09:10出發）往南港站（預計10:20抵達）各站皆停靠的全車自由座（第6車商務車廂除外）北上列車。