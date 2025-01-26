台南規模5.7「屬0121嘉義大埔餘震」氣象署：未來仍有規模5地震

台南楠西今上午7時38分發生規模5.7地震，地震深度8.1公里，最大震度台南、嘉義縣市、高雄、嘉義市、雲林及彰化都是4級。中央氣象署地震測報中心科長甘志文表示，這起地震屬0121嘉義大埔地震的序列，未來1周不排除發生規模5以上地震。

甘志文說，台南楠西早上7時38分發生規模5.7地震，屬於0121嘉義大埔地震的序列，未來1周不排除還會發生規模5以上地震，提醒民眾最好防災防震作業、不用過度驚慌。

從本起地震震央觀察，距離震央愈遠，震度就逐漸衰減，雖然最大震度有4級，但僅發生1至2秒沒有很長，因此民眾不需太多憂心；台北雖僅1級，但因高樓多，因此相當有感。

甘志文表示，造成本起地震主因為菲律賓海板塊及歐亞板塊交界往北在花蓮外海碰撞，以及南部的歐亞板塊及菲律賓海板塊在台灣南部隱沒，造成全台都有地震發生。

由於這起地震震度達4級，氣象署在地震發生的8秒後，就針對彰化、雲林、嘉義、屏東嘉市、高雄、台南等縣市發布國家級警報。

甘志文說，從0121嘉義大埔規模6.4主震後，當天發生地震的頻率逐日遞減，但昨天晚上再發生2起規模5以上地震，數量有稍微增加；根據統計，從0121起主震加餘震，迄今已累積109起地震。

甘志文指出，0121發生嘉義大埔規模6.4主震後，昨天晚上7時49分發生規模5.7地震，今早也發生規模5.7地震，兩起規模5.7地震位置相近，屬於同一序列，因此都是嘉義大埔的餘震；但今凌晨0時10分屏東三地門發生的規模5.3地震，則是獨立事件。