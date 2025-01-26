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春節連假第2日！南下路段估逐漸壅塞 國道7地雷路段曝
今天是春節連續假期第2日（小年夜前一日），交通部高公局表示，昨（25日）全日交通量為108.1百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍。預估今日交通量為105百萬車公里，重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹等7路段，建議南向用路人盡量下午時段出發。
高公局表示，昨（25日）全日交通量為108.1百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日（2.5百萬車公里）的1.2倍；昨日路況除國1三義至台中系統路段於晚間6時逐漸紓解外，其餘路段於下午5時後大致順暢。
高公局指出，今（26日）凌晨0至5時平均交通量為6.1百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的1.5倍，預估今日交通量為105百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.9百萬車公里。
高公局預估，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。
另外，高公局指出，今日相關疏導措施包含單一費率、開放路肩、匝道儀控等。呼籲民眾出門務必檢查好車況，勿超載且駕駛及乘客均需繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。
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