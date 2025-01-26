台南規模5.7地震 高鐵2班次臨時停車、降速行駛恐有延誤
地牛翻身，台南楠西今上午7時38分發生規模5.7地震，震得全台民眾從睡夢中驚醒。台灣高鐵表示，有2班列車洽經受影響區域，臨時停車，目前啟動路線及設施巡檢，巡檢期間，各車次將降速行駛，可能造成延誤。
台南楠西今7時38分發生規模5.7地震，地震深度8.1公里，最大震度台南、嘉義縣市、高雄、嘉義市、雲林及彰化都是4級。
高鐵表示，今（26日）受7時38分台南地震影響，於嘉義至台南路段測得1至3級地震告警，共有2班次列車恰經受影響區域，臨時停車（北上206及806車次），以確保旅客安全。
高鐵表示，公司現正依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言