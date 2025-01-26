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台南規模5.7地震 高鐵2班次臨時停車、降速行駛恐有延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台南楠西今上午7時38分發生規模5.7地震，台灣高鐵有2班列車洽經受影響區域，臨時停車，目前啟動路線及設施巡檢，巡檢期間，各車次將降速行駛，可能造成延誤。聯合報系資料照
台南楠西今上午7時38分發生規模5.7地震，台灣高鐵有2班列車洽經受影響區域，臨時停車，目前啟動路線及設施巡檢，巡檢期間，各車次將降速行駛，可能造成延誤。聯合報系資料照

地牛翻身，台南楠西今上午7時38分發生規模5.7地震，震得全台民眾從睡夢中驚醒。台灣高鐵表示，有2班列車洽經受影響區域，臨時停車，目前啟動路線及設施巡檢，巡檢期間，各車次將降速行駛，可能造成延誤。

台南楠西今7時38分發生規模5.7地震，地震深度8.1公里，最大震度台南、嘉義縣市、高雄、嘉義市、雲林及彰化都是4級。

高鐵表示，今（26日）受7時38分台南地震影響，於嘉義至台南路段測得1至3級地震告警，共有2班次列車恰經受影響區域，臨時停車（北上206及806車次），以確保旅客安全。

高鐵表示，公司現正依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤，敬請旅客見諒。

台南 嘉義 地震 高鐵

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