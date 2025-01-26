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規模5以上地震頻發生 專家：台南東山9地震與1斷層有關
南台灣這2天發生不少規模5以上地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋今表示，根據統計，昨晚7時許至深夜11時許，共計9起地震均發生在台南東山，均與崙後斷層有關；由於崙後斷層非活動斷層，過去鮮少人注意，但目前顯示該斷層正處無震滑移，地殼應變在斷層一代快速累積，具相當高的大地震潛勢。
台南昨（25日）早上6時起發生規模5.1地震後，晚間7時許接連發生規模5.7及4.8等2起地震，中央氣象署表示，晚間這2起地震均屬於0121嘉義大埔的餘震。
郭鎧紋表示，根據統計，昨天顯著有感地震有4個、小區域地震有11個，總計15個地震。其中，有9個地震集中發生在台南東山、4個在台南楠西、1個花蓮近海、1個東部海域。依照地震發生位置可了解，4個發生在台南楠西的地震均在口宵里斷層上，為0121嘉義大埔規模6.4地震的餘震，而9起發生在台南東山的地震則與崙後斷層有關。
郭鎧紋說，崙後斷層為逆移斷層，呈東北走向，由嘉義觸口東方向朝西南延伸至台南縣左鎮鄉榮和村，長約48公里。一般認為崙後斷層是觸口斷層的南向延伸，又稱烏山頭斷層。
根據資料顯示，利用1990至1997年的GPS資料分析結果發現，在崙後斷層（烏山頭斷層）兩側的平均水平縮短量，在楠西附近每年17至23公厘，玉井附近每年22公厘。
此外，利用應變速率作推估，觸口（崙後）斷層的鄰近地區可觀測到中度至顯著的壓縮速率，部分地區同時顯示顯著伸張速率，擠壓方向介於東南東至西北西方向。
郭鎧紋表示，崙後斷層的地震活動並不顯著，卻具有極高的應變率，此結果顯示斷層正處於無震滑移（aseismic slip），同時暗示地殼應變在斷層一帶快速累積，具有相當高的大地震潛勢。
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