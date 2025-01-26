台南楠西今早再現5.7地震 網友哀號：起床都不用鬧鐘…
今天早上7點38分台南市楠西再出現芮氏5.7地震，一陣晃動將不少人搖醒，嘉義縣、嘉義市尚未傳出災情；連日高強度餘震引起網友熱議「真是的，現在都不用鬧鐘起床了，都會搖你起床了」、「過年日常」、「搖到好像在坐火車，都不會起來了」。消防局提醒，保持警覺、做好防震準備。
上午又發生一陣搖晃，不少還在睡夢中的嘉義地區民眾瞬間被搖醒；據氣象署資料，7點38分震央在台南市楠西區，深度8.1公里、芮氏規模5.7，台南市楠西4級、嘉義大埔4級、嘉義太保4級、雲林草嶺4級、彰化縣市4級等。
自從嘉義縣大埔鄉1月21日發生芮氏規模6.4地震，至今餘震不斷，24日台南市楠西規模5.3、25日台南市楠西及東山區規模分別5.1及5.7地震、今天零點10分屏東縣三地門規模5.3、早上7點38分又出現規模5.7地震。
對於餘震不斷且規模不小，中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛表示，大部分能量較大的地震機制，主要都是以擠壓、逆衝斷層的方式，持續在釋放能量，未來不排除有更大地震，應持續提高警覺。
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