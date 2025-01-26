天亮高雄又震！警報與地震同時 網友驚：這樣怎麼敢睡

中央氣象署今天上午發布地震訊息，指7時38分台南市楠西區發生芮氏規模5.7的地震，全台有感，其中高雄市甲仙有4級，市區則有2級；由於昨晚7時49分也有一波有感地震，讓高雄網友今天上午驚嚇指出「這樣怎麼敢睡」還有人說整天搖到「心情低落」。

今天上午7時38分台南市楠西區發生芮氏規模5.7的地震，地震深度達8.1公里，全台有感，國家級警報也瞬間響起，指南部地區發生顯著的有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

PTT高雄版的網友在地震後貼文指，「好大，嚇死了」；有網友紛紛回應表示，「有收到警報」、「警報響就開始晃」、「很煩耶，是要震幾次啦」、「被警報嚇爛」、「覺得沒有很大但晃了一陣子」「別再搖了，整天心情低落…」