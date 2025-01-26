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台南東山區今天清晨5.7地震 圍牆震垮嘉義1人受困

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台南東山區今天清晨5.7地震 圍牆震垮嘉義1人受困

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
連日來餘震不斷，嘉義縣水上鄉下寮村有民眾因女兒牆倒塌受困，嘉義縣消防局獲報後人車趕往協助脫困。記者李宗祐／翻攝
連日來餘震不斷，嘉義縣水上鄉下寮村有民眾因女兒牆倒塌受困，嘉義縣消防局獲報後人車趕往協助脫困。記者李宗祐／翻攝

台南楠西東山區7點49分發生規模5.7地震，隨後接連多起餘震，台南東原國中紅磚圍牆被震垮，還有多棟民宅受損，所幸無人傷亡。嘉義縣水上鄉下寮村有民眾因女兒牆倒塌受困，嘉義縣消防局獲報後人車趕往協助脫困，沒有人員受傷。

嘉義縣消防局表示，昨天晚上8點53分獲報於水上鄉下寮村鴿溪寮附近發生受困案件，立即派遣分隊前往，抵達現場為3樓女兒牆倒塌掉落至下方鐵皮（雨遮）壓損汽車、機車；有1民眾受困屋內，消防人員立即協助脫困，現場無人員受傷。

連日來餘震不斷，疑是昨天晚上7點49分台南東山區發生芮氏5.7地震所造成，當時嘉義震度4級。

嘉義縣消防局提醒民眾近日地震頻繁，請保持警覺、做好防震準備；地震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，另若有建物裂痕或不穩，請迅速撤離至安全空間，以維人身安全。

連日來餘震不斷，嘉義縣水上鄉下寮村有民眾因女兒牆倒塌受困，嘉義縣消防局獲報後人車趕往協助脫困。記者李宗祐／翻攝
連日來餘震不斷，嘉義縣水上鄉下寮村有民眾因女兒牆倒塌受困，嘉義縣消防局獲報後人車趕往協助脫困。記者李宗祐／翻攝

台南 嘉義 地震

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