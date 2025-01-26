貴森森！應景長年菜鯧魚較去年漲3、2成 糖果1原因也漲

明天小年夜，北市府調查今年春節前北市節慶物價變動，今年春節前物價與去年同期比較，過年必吃芥菜(長年菜)、鯧魚、蘿蔔及柑橘，因供量較去年同期減少，價格分別上漲31.99%、20.82%、18.05%及1.85%。

至於糖果、年糕類因業者反映進貨成本提高，價格分別上漲5.66%、2.47%。

北市主計處比較台北市114年春節連續假期物價，除芥菜、鯧魚、蘿蔔及柑橘、裝飾品類、糖果、年糕類、乾果等價格較去年上揚。雞肉及豬肉因飼養成本增加，價格也均上漲。

主計處分別於113年12月25日(假期前三十天)、114年1月15日(假期前十天)及1月22日(假期前三天)，辦理雞肉、豬肉、鯧魚、蘿蔔、芥菜(長年菜)、柑橘、年糕類(年糕及發糕)、糖果、乾果(瓜子、花生、開心果)及裝飾品類(春聯及吊飾)等具代表性項目商品之零售價格訪查工作。

調查顯示，春節連續假期前三天與其前30天相較，鯧魚、柑橘及豬肉因年節需求增加，致價格分別上漲23.65%、6.74%及0.70%；糖果及年糕類因部分業者反映進貨成本增加，致價格上漲1.92%及0.78%；蘿蔔及芥菜(長年菜)則因供量平穩，致價格分別下跌25.81%及19.88%；雞肉及乾果則因部分賣場降價促銷，致價格分別下跌0.67%及0.34%；至裝飾品類則持平。