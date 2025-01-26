今晚強冷空氣直衝南下氣溫驟降 吳德榮：小年夜寒流報到恐5度以下

寒流要來拜年了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今天東北風增強，迎風面水氣逐漸增多，北部、東半部有局部短暫雨，北台偏涼；中南部多雲時晴，白天微熱早晚涼。今晚「強冷空氣」直衝南下，氣溫驟降。

今日各地區氣溫為：北部22降至11度、中部12至26度、南部13至28度及東部12至25度。

最新歐洲模擬，吳德榮指出，明天小年夜(27日）入冬以來首波「寒流」(台北測站≦10度)南下，氣溫續降，由濕轉乾愈晚愈冷，平地降至10度以下的範圍，當晚已擴及中部；2000公尺以上(太平、拉拉、合歡⋯)高山、小年夜上半天有飄雪機率。

他表示，除夕(28日)晨至年初二(30日)晨寒流籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間「強輻射冷卻」效應，氣溫劇降，入夜10度以下的範圍幾乎擴大至全台，平地最低氣溫可降至5度以下。白天、夜間氣溫變化很大，應注意穿著調整。年初二至初三(31日)冷空氣逐日減弱，天氣回暖。年初二各地晴朗穩定，年初三中層雲逐漸增多。

吳德榮指出，最新歐洲模擬，年初四(1日)鋒面快速通過，年初五(2日)冷空氣開始南下氣溫漸降。下周一、二(3、4日)「強冷空氣」接踵南下，強度堪比前波。但不同模式對於鋒面結構及其帶來的降雨，鋒後冷空氣的強度及其南下的時程，皆有不小的差異，且持續調整中，應繼續觀察。